Acquisti in Rete, la piattaforma sarà chiusa dal 13 al 18 agosto: cosa fare per non arrivare impreparati

La piattaforma Acquisti in Rete non sarà disponibile dalle ore 08.00 di mercoledì 13 agosto alle ore 20.00 di lunedì 18 agosto 2025 per un intervento programmato di adeguamento infrastrutturale.

Per non arrivare impreparati a questo stop, le scuole sono invitate a pianificare le attività tenendo presente che tutti i servizi accessibili dal portale Acquisti in Rete non saranno disponibili nelle date indicate.

Cosa non si potrà fare

In queste date non sarà infatti possibile, tra le altre cose:

navigare sul Portale

avviare, gestire, o concludere procedure di acquisto e negoziazione sul Portale

avere accesso al Sistema di verifiche inadempimenti

avviare o concludere procedure di abilitazione ai Mercati telematici

accedere all’integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC.

Cosa fare se la scadenza di una negoziazione cade nei giorni di chiusura?

Per tutte le negoziazioni già avviate o da avviare è necessario assicurarsi che le scadenze di presentazione delle offerte e le date fissate per le sedute pubbliche non ricadano nei giorni di fermo del sistema.

In caso lo fossero, sarà necessario procedere a spostare le sedute pubbliche o a prorogare la scadenza di gare.

Possibili rallentamenti

Inoltre, è necessario tener presente che dopo il rilascio evolutivo potrebbero manifestarsi rallentamenti. Di conseguenza, è opportuno valutare di pianificare le attività tenendo conto di questa eventualità.