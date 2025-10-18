Addio a “mamma Erasmus”: è morta Sofia Corradi, ideatrice del programma di mobilità studentesca

È morta la scorsa notte a Roma Sofia Corradi, professoressa ordinaria di scienze dell’educazione all’Università Roma Tre. Aveva 91 anni, ed era conosciuta come “mamma Erasmus” per essere stata l’ideatrice del programma di mobilità studentesca che ha cambiato la vita di migliaia di giovani europei.

Alla professoressa Corradi il nostro giornale aveva dedicato recentemente un ampio ritratto, a cura del professor Gabriele Ferrante, che ne aveva sottolineato “lungimiranza e visionarietà unite a un pizzico di follia“, fondamentali per portare a termine i suoi ambiziosi progetti.

La scomparsa nella settimana dedicata a Erasmus

La notizia della scomparsa arriva proprio mentre in tutta Europa si conclude la nona edizione degli Erasmus Day, l’iniziativa di promozione del progetto Erasmus in corso nelle scuole fino al 18 ottobre. Per la famiglia, riporta Ansa, Corradi era una donna “di grande energia e generosità intellettuale ed affettiva”.

Corradi è stata vincitrice di borse di studio Fulbright e della Columbia University, dove ha studiato presso la Graduate School of Law, conseguendo il Master in Comparative Law, scrive l’agenzia. Si era laureata in Giurisprudenza con lode presso l’Università di Roma La Sapienza.

Una carriera straordinaria a livello internazionale

Classe 1934, nel corso della sua carriera accademica ha svolto attività di ricerca sul diritto allo studio come diritto umano fondamentale, collaborando con istituzioni internazionali di primo piano come la Commissione per i Diritti Umani dell’Onu, l’Accademia di Diritto Internazionale dell’Aja e la London School of Economics, riporta Ansa.

Grazie alla sua visione e al suo impegno, il programma Erasmus è diventato uno dei progetti europei di maggior successo, permettendo a generazioni di studenti di formarsi, viaggiare e crescere in una dimensione europea. Sofia Corradi lascia un’eredità indelebile nel mondo dell’istruzione e della cooperazione internazionale.