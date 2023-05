Adozione dell’identità digitale unica SPID e CIE, il video promozionale del Ministero illustra i vantaggi per famiglie e scuole

È dedicato all’adozione dell’identità digitale unica SPID e CIE il video promozionale pubblicato su YouTube dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Lo SPID, ricordiamo, è l’acronimo che sta per Sistema Pubblico di Identità Digitale e rappresenta la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali.

Per CIE si intende invece la Carta di Identità Elettronica.

Nel video il MIM spiega i vantaggi per le famiglie e per le scuole nell’utilizzo di queste due identità digitali. E illustra anche la modalità per le istituzioni scolastiche per diventare soggetti aggregatori (Gateway delle Identità).