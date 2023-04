Affari Tuoi, la vincitrice: “Ai miei compagni delle medie, che mi hanno bullizzata facendomi pensare che non avesse senso vivere”

Una storia di rivincita quella di Alessandra D’Aguanno, di Pignataro Interamna, nel sud della provincia di Frosinone, vincitrice, nella puntata andata in onda lo scorso 25 aprile, del programma di Rai1 Affari Tuoi, condotto da Amadeus. La ragazza ha partecipato con la sorella Chiara al gioco aggiudicandosi la somma di 75 mila euro.

Come riporta La Repubblica, Alessandra, di 24 anni, dopo la vittoria ha affidato ai social una riflessione, scrivendo un lungo messaggio che sta diventando virale sul web. La giovane si è rivolta innanzitutto alla nonna, venuta a mancare da poco, con la quale avrebbe dovuto partecipare alla celebre trasmissione.

Il messaggio della giovane rivolto ai bulli

Ma soprattutto le parole della ragazza sono rivolte a chi, per anni, l’ha resa vittima di bullismo, prendendola in giro per il suo aspetto esteriore. Ecco cosa ha scritto: “A quelli della classe 3C delle medie. A voi che per dieci lunghissimi anni mi avete bullizzata solo perché avevo qualche chilo di troppo, a voi che per anni mi avete massacrato psicologicamente arrivando a farmi pensare quasi che non avesse più senso vivere. A voi che per anni mi avete etichettato come ‘la ragazza più brutta del paese’. Per anni mi sono sentita dire ‘quanto sei brutta’, ‘mamma mia quanto sei grassa, ma non ti fai schifo da sola?’, ‘con che coraggio esci fuori casa con quella pancia enorme?’ Mi fermo qui, ma potrei scriverci libri su libri sugli insulti ricevuti. Per anni mi avete esclusa, derisa, insultata, giudicata nel peggior modo in cui si possa fare. Mi avete procurato delle cicatrici interiori che non guariranno mai. Ma guardatemi ora, e soprattutto guardatevi dove siete rimasti bloccati voi, nella vostra ignoranza, stupidità e cattiveria”.

Le sue parole fanno riflettere su quanto possono essere dannosi alcuni atteggiamenti da bulli, tanto da essere ricordati dalle vittime a distanza di anni e anni.

I dati sul bullismo

Secondo una ricerca dell’ “Osservatorio (in)difesa” realizzato da Terre des Hommes e OneDay, con l’aiuto di ScuolaZoo e delle sue community, che ha coinvolto più di 1700 ragazzi e ragazze dai 14 ai 26 anni in tutta Italia rivela che 1 adolescente su 2 ha subito atti di bullismo e, insieme al cyberbullismo, i due fenomeni sono tra i principali rischi percepiti dagli adolescenti.

Il 44% degli adolescenti teme il bullismo, il 50% dice di aver paura di subire violenza psicologica e l’88% afferma di sentirsi solo o molto solo. Dai numeri emerge chiaramente anche il fortissimo disagio psicologico causato, o esasperato, dai due anni di pandemia. Ma viene pure denunciato il profondo dolore provato da ragazzi e ragazze per discriminazioni a causa dell’orientamento sessuale, offese razziste, body shaming, atti di denigrazione, violenza e incitazione al suicidio.