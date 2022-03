Aggiornamento GAE e GI prima fascia: domande dal 10 al 28 marzo, ma il CSPI chiede una proroga [PARERE PDF]

Nella seduta plenaria del 7 marzo 2022, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso il proprio parere in merito allo schema di decreto del Ministro dell’istruzione relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Nello schema di decreto vengono indicati i seguenti termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura: dalle ore 9 del 10 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 28 marzo 2022.

In proposito, il CSPI, “in considerazione della sovrapposizione, nel periodo indicato, di diverse procedure di istanze on line, propone di spostare il termine iniziale della presentazione della domanda al 21 marzo 2022“, chiedendo di mantenere invariati i giorni a disposizione già previsti per la presentazione della domanda.

La domanda dovrà essere presentata attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.