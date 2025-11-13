Aggiornamento GaE e Gps, la compilazione dell’istanza verrà anticipata ma difficile che sia in gennaio 2026

La volontà dell’Amministrazione di anticipare i tempi della compilazione delle istanze per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e le graduatorie provinciali per le supplenze, valide per il biennio 2026-2028, è sicuramente una intenzione reale, ma il prevedere che questo avvenga tra gennaio e febbraio 2026, non è assolutamente una certezza. Possiamo ragionevolmente pensare che sarà molto difficile prevedere un adeguamento della piattaforma per la presentazione delle istanze di aggiornamento delle GaE e delle GPS, già pronta per il mese di gennaio 2026.

Tempi e modalità operative

Ricordiamo che già l’OM 88 del 16 maggio 2024, all’art.7 sull’istanza di partecipazione per l’inserimento/aggiornamento/trasferimento per una o più GPS in un’unica provincia di destinazione, aveva previsto la possibilità di presentazione della suddetta domanda dalle ore 12:00 del 20 maggio 2024 e non oltre le ore 23:59 del ventunesimo giorno giorno successivo a quello di apertura delle istanze. È utile ricordare che, nel giugno 2024, per esigenze procedurali, tramite l’OM 114 del 10 giugno 2024, la scadenza delle domande fu portata alle ore 23:59 del 24 giugno 2024.

Quindi l’intervallo di tempo normale previsto, ovvero i 21 giorni disposti per legge, per l’inoltro telematico dell’istanza indirizzata all’ufficio scolastico provinciale prescelto dall’aspirante, contiunerà a permanere anche per l’inserimento/aggiornamento/trasferimento delle GPS 2026-2028. Sicuramente c’è l’intenzione di non dovere trovarsi nuovamente con situazioni di proroghe della scadenza, come accaduto già nel 2024, quindi è probabile che tale aggiornamento verrà fatto contestualmente all’aggiornamento delle GAE previsto solitamente nella prima quindicina del mese di marzo.

Quindi, tenendo conto che l’OM di aggiornamento delle GaE e delle GPS dovrà passare anche al vaglio del CSPI e di tutto l’iter degli uffici legilsativi del MIM, è ragionevole pensare che le suddette domande potrebbero essere presentate a marzo con scioglimento delle riserve a giugno massimo luglio 2026.

Nuove tabelle titoli

Anche se la tabella valutazione titoli è in fase di elaborazione, c’è da sottolineare qualche novità di rilievo:

l’equiparazione di punteggi di abilitazione degli ITP;

l’attribuzione di un punteggio per i corsi INDIRE uguale ai corsi di specializzazione conseguiti attraverso l’ordinario percorso TFA sostegno;

un incremento dei punteggi per dottorato, assegno di ricerca e abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore universitario, inserimento nelle graduatorie nazionali AFAM.

Sanzioni più dure

Dalla bozza di OM presentata ai sindacati, risultano delle sanzioni più dure rispetto il biennio precedente. Per esempio chi dimentica di aggiornare le GPS dei bienni precedenti verrà escluso dalle graduatorie.

Coloro che dovessero rinunciare ad una supplenza assegnata da GaE o GPS, non potranno più ricevere da nessuna graduatoria o interpello una supplenza con scadenza 30 giugno o 31 agosto. I docenti che dovessero abbandonare il servizio saranno inibiti a potere avere una qualsiasi supplenza, anche breve e saltuaria.