Aggiornamento GPS, su regolamento supplenze c’è una chiara pronuncia del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, come già aveva fatto il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ha espresso il suo parere sul regolamento delle supplenze trasmesso dal Ministero dell’Istruzione il giorno 1 aprile 2022. Emerge, secondo tale parere, un testo con diverse criticità.

Le criticità riscontrate

Il Consiglio di Stato sottolinea l’errore di avere escluso dal regolamento delle supplenze le tabelle di valutazione dei titoli, specificando che il Ministero dell’Istruzione ha utilizzato altri provvedimenti, di natura non regolamentare, per introdurre le tabelle di valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie nonché degli ulteriori titoli valutabili; i titoli per l’attribuzione delle supplenze da graduatorie di istituto per l’insegnamento della lingua inglese su posti di scuola primaria; la “regolamentazione” degli elenchi aggiuntivi alle GPS.

Altre osservazioni

Alcuni provvedimenti enunciati e trapelati tramite delle bozze fatte circolare, sono stati oggetto di osservazione da parte del Consiglio di Stato:

Come per esempio le possibili conseguenze di una cancellazione della seconda fascia GPS della scuola primaria e dell’infanzia;

Il calcolo della maturazione del triennio di insegnamento sul sostegno, senza potere calcolare l’anno in corso, per potere accedere alla II fascia sostegno, comporterà l’esclusione di tanti aspiranti;

chiarire cosa si intenda per “dichiarazioni non corrispondenti a verità”, distinguendo mendacio doloso da inesattezze colpevoli. Distinzione rilevante anche al fine di comprendere quando si proceda a “rettifica” o invece ad ”esclusione”;

chiarire che il “controllo/verifica” del punteggio assegnato va effettuato prima e non dopo l’approvazione delle graduatorie;

chiarire se gli interessati, al momento della domanda, siano o meno in condizione di conoscere le sedi per le quali vi saranno disponibilità, un dato che merita di essere esplicitato e soppesato, stante gli effetti connessi alla mancata indicazione delle preferenze.

Testo definitvo con modifiche

Il ritardo della pubblicazione dell’OM sull’aggiornamento delle GPS, molto probabilmente, è legato al doppio parere CSPI e Consiglio di Stato e al fatto che il testo definitivo, avrà delle modifiche rispetto a quanto osservato dagli organi tecnici competenti.