Aggressione a studenti fuori da scuola, un altro caso a Frosinone. Le famiglie hanno riaccompagnato a casa i ragazzi

Accade all’ingresso dell’istituto superiore Alessandro Volta di Frosinone: un gruppo di studenti sono stati minacciati dopo un litigio da altri ragazzi. Una volta entrati in classe gli studenti stessi hanno riferito tutto ai docenti che si sono subito attivati per la loro sicurezza. Infatti, avvertite le famiglie dell’accaduto, i genitori li hanno riaccompagnati a casa. Non ci sono stati feriti o gravi conseguenze.

Come riportato dalle testate locali, sull’episodio stanno indagando i carabinieri.

Leggi anche:

Il caso di Firenze

Ormai nota è l’aggressione che è avvenuta davanti al liceo classico Michelangelo del capoluogo toscano. Uno scontro a quanto pare tra giovani di fronti politici opposti secondo la questura. Tutto è successo fuori dalla scuola e come ha spiegato la dirigente scolastica Rita Gaeta, alcuni studenti del liceo sarebbero stati aggrediti da persone esterne alla scuola che sono in fase di identificazione. Pare che tra gli studenti aggrediti ci fossero due maggiorenni appartenenti al Collettivo Sum del liceo. Ad intervenire anche un’insegnante dell’istituto. E sull’accaduto ci sarebbero dei video che continuano ancora a circolare sui social.