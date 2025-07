Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Educazione in Evoluzione” tenuta da Matteo Borri dal titolo: “AI vs cervello umano: chi racconta meglio una storia?”.

Viviamo un’epoca in cui le storie non sono più solo patrimonio degli esseri umani: l’IA scrive romanzi, crea podcast, inventa personaggi e dialoghi. Ma cosa succede davvero nella nostra mente quando ascoltiamo una storia generata da una macchina? E come cambiano empatia, coinvolgimento e memoria quando la narrazione nasce da un algoritmo? Proviamo a riflettere su quali opportunità e rischi ci attendono in questa nuova era dello storytelling.

