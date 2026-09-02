Al via le iscrizioni per i programmi all’estero di Intercultura, in palio più di 1.000 borse di studio per studenti delle scuole superiori: domande entro il 10 novembre

Sono aperte da ieri, 1° settembre, le iscrizioni online per il nuovo concorso di Intercultura, la storica associazione che da oltre 70 anni promuove il dialogo interculturale e l’educazione alla pace attraverso la mobilità studentesca. Fino al 10 novembre, gli studenti delle scuole superiori nati tra il 1° luglio 2009 e il 31 agosto 2012 avranno l’opportunità di candidarsi per vivere un’esperienza altamente formativa, frequentando una scuola locale e venendo accolti da famiglie all’estero.

L’offerta per l’anno scolastico 2027-2028 si presenta particolarmente ricca, con programmi di diversa durata – annuali, semestrali, trimestrali, bimestrali ed estivi – distribuiti in circa 60 destinazioni in tutto il mondo.

Le novità del bando

Tra le grandi novità di quest’anno spiccano ben sette nuovi programmi pensati per soddisfare la crescente domanda dei giovani italiani. Per quanto riguarda i soggiorni scolastici, debuttano:

Il programma trimestrale in Argentina ;

; Il programma semestrale in Nuova Zelanda, Guatemala, Danimarca, Svezia e Norvegia ;

; La formula trimestrale in Norvegia, che va ad arricchire l’offerta per una delle mete storicamente più richieste.

Oltre 1.000 borse di studio

In un momento storico in cui le competenze globali sono sempre più determinanti, Intercultura conferma il proprio impegno per l’inclusione e l’equità sociale. Grazie a un solido sistema di sostegno, sono messe a disposizione oltre 1.000 borse di studio totali o parziali, assegnate secondo criteri che coniugano il merito scolastico e la situazione reddituale delle famiglie, rendendo il progetto accessibile a tutti, indipendentemente dall’estrazione economica.

I tre pilastri del percorso educativo

Partecipare a un programma di mobilità con Intercultura non significa semplicemente fare un viaggio, ma intraprendere un vero e proprio percorso di cittadinanza globale attiva. Questo cammino di crescita personale si fonda su tre pilastri istituzionali:

una selezione mirata, pensata per favorire una maggiore consapevolezza e conoscenza di sé; una formazione continua, che accompagna gli studenti prima della partenza, durante il soggiorno all’estero e al loro rientro in Italia; un’assistenza attiva 24 ore su 24, garantita da una fitta rete globale e dal supporto sul territorio nazionale di oltre 5.500 volontari.

Incontri informativi in 160 città italiane

Per guidare e supportare le famiglie e i candidati durante la fase di iscrizione, l’Associazione ha previsto una serie di incontri informativi, sia online che in presenza. Gli appuntamenti saranno coordinati dai volontari presenti capillarmente nei Centri Locali di 160 città italiane. Durante tutto il periodo di apertura del bando (fino al 10 novembre), sarà possibile partecipare a questi incontri per approfondire i dettagli dell’offerta didattica, comprendere le linee guida del progetto educativo e ricevere assistenza sulle modalità di partecipazione al concorso.

Le candidature possono essere presentate direttamente sul sito ufficiale dell’Associazione (www.intercultura.it).