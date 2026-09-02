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Attualità
02.09.2026

Inizio scuola, assessore siciliano Turano augura buon anno scolastico insieme alla sua maestra delle elementari – VIDEO

Redazione
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Un ritorno alle origini per augurare buon anno scolastico alla comunità scolastica siciliana. In occasione della ripresa delle attività, l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha pubblicato sui social un video insieme alla sua maestra delle scuole elementari, scegliendo di affidare a un ricordo personale il proprio messaggio per l’inizio dell’anno scolastico 2026-2027.

“Ci sono persone che, anche dopo tanti anni, continuiamo a chiamare semplicemente ‘la maestra'”, racconta l’assessore nel video. Il riferimento è alla docente che lo aveva seguito durante gli anni delle allora scuole elementari e che l’assessore ha deciso di andare a trovare proprio nei giorni che precedono la riapertura delle scuole.

Il messaggio dell’assessore arriva nei giorni in cui la scuola si prepara a tornare a riempirsi di studenti. In Sicilia la prima campanella dell’anno scolastico 2026-2027 è prevista per il 15 settembre.

“In questi giorni in cui le scuole riaprono e tornano lentamente a riempirsi di vita, mi è sembrato giusto cominciare proprio da qui: con un grazie alla mia maestra”, afferma Turano. E conclude con una riflessione sul rapporto tra scuola, crescita personale e ricordi: “Gli anni passano, cambiano i ruoli e le responsabilità, ma certi insegnamenti, e certi affetti, restano per sempre”.

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