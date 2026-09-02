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02.09.2026

Inizio scuola, Gelmini: “Quest’anno 62mila nuove assunzioni. Il Governo e il Ministro hanno mantenuto le promesse, anche sugli alunni con disabilità”

Redazione
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Una scuola inclusiva

Il nuovo anno scolastico ha preso il via, fra pochi giorni suonerà la prima campanella nelle varie regioni italiane. Sull’inizio della scuola è intervenuta Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati ed ex ministra dell’Istruzione. Lo riporta Affaritaliani.it

“Quest’anno 62mila nuove assunzioni a tempo indeterminato tra docenti e personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui 10mila soltanto in Lombardia. Una promessa mantenuta dal governo Meloni e, in particolare, dal ministro Valditara, che ha lavorato per rafforzare la stabilità del sistema scolastico e valorizzare il ruolo di chi ogni giorno, con professionalità e dedizione, lavora nelle nostre scuole”.

Una scuola inclusiva

Gelmini ha poi toccato il tema del sostegno: “Vogliamo una scuola davvero inclusiva, capace di rispondere ai bisogni educativi speciali, di sostenere gli studenti con disabilità anche attraverso una maggiore continuità didattica e di rafforzare sempre più il senso di una vera comunità educante, nella quale scuola, famiglie, studenti e territorio collaborino per un obiettivo comune: la crescita e il futuro delle nuove generazioni. La risposta migliore da dare a chi, con proposte come le classi separate e altre discutibili iniziative, rischia di mettere in discussione conquiste sociali importanti che non possiamo permetterci di perdere”.

assunzioni scuolaGoverno MeloniMariastella Gelmini

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