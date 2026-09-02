Inizio scuola, Gelmini: “Quest’anno 62mila nuove assunzioni. Il Governo e il Ministro hanno mantenuto le promesse, anche sugli alunni con disabilità”

Indice Una scuola inclusiva

Il nuovo anno scolastico ha preso il via, fra pochi giorni suonerà la prima campanella nelle varie regioni italiane. Sull’inizio della scuola è intervenuta Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati ed ex ministra dell’Istruzione. Lo riporta Affaritaliani.it

“Quest’anno 62mila nuove assunzioni a tempo indeterminato tra docenti e personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui 10mila soltanto in Lombardia. Una promessa mantenuta dal governo Meloni e, in particolare, dal ministro Valditara, che ha lavorato per rafforzare la stabilità del sistema scolastico e valorizzare il ruolo di chi ogni giorno, con professionalità e dedizione, lavora nelle nostre scuole”.

Una scuola inclusiva

Gelmini ha poi toccato il tema del sostegno: “Vogliamo una scuola davvero inclusiva, capace di rispondere ai bisogni educativi speciali, di sostenere gli studenti con disabilità anche attraverso una maggiore continuità didattica e di rafforzare sempre più il senso di una vera comunità educante, nella quale scuola, famiglie, studenti e territorio collaborino per un obiettivo comune: la crescita e il futuro delle nuove generazioni. La risposta migliore da dare a chi, con proposte come le classi separate e altre discutibili iniziative, rischia di mettere in discussione conquiste sociali importanti che non possiamo permetterci di perdere”.