Alberto Angela “orgogliosamente” bocciato alle elementari: “Il mio maestro era intervenuto, ma niente”

Alberto Angela, il celebre divulgatore figlio del compianto Pietro, è stato ospite dell’ultima puntata di The BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli. Qui ha parlato nuovamente di una cosa che non molti sanno: è stato bocciato alle elementari.

Il racconto di Angela

Ecco le sue parole: “Orgogliosamente bocciato alle elementari. Andavo in una scuola francese e non italiana dove erano severissimi. Bocciavano persino in prima elementare. Erano gli anni 70, io non ho dei ricordi belli di scuola. Erano molto selettivi”.

“Ho fatto l’esame di maturità di quinta elementare e attenzione e e quindi c’erano le prove scritte orali, era veramente come dover fare l’esame di maturità in quinto elementale, severissimo, no? E il massimo dei punti era 170, la media era 85, io ho avuto 84. Senza quel punto tante cose non sarebbero successe, è una sliding door”.

“Il mio maestro era intervenuto. Il sistema delle elementari non faceva per me, poi dopo sono stato tra i primi”.

Alberto Angela sull’educazione dei figli

“I miei figli? Faranno ciò che vogliono, la cosa migliore è incontrarsi in un percorso, non obbligare a farlo”, queste le parole di Angela sui suoi figli.