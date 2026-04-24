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24.04.2026

Elenchi regionali Vs GPS I fascia sostegno, ecco come funzioneranno le nuove immissioni in ruolo – DIRETTA ore 16:30

Redazione
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La diretta della Tecnica risponde live
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Elenchi regionali: quali saranno i tempi di presentazione delle domande e quali le modalità? Se un docente ha superato le prove concorsuali su più di una classe di concorso, potrà accedere per entrambe le classi di concorso nella stessa Regione? I docenti di ruolo che hanno superato un concorso ordinario PNRR 1 o PNRR 2 possono entrare negli elenchi regionali? GPS I fascia sostegno e mini call veloce, vista la novità degli elenchi regionali, continueranno ad essere canali validi per le immissioni in ruolo? Come verranno scelte le province e le scuole per entrare in ruolo dalla procedura elenchi regionali? Cosa accade se un docente inserito negli elenchi regionali dovesse rifiutare il ruolo?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 24 aprile alle ore 16:30. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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