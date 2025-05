Algoritmi dell’errore: intelligenza artificiale e pedagogia trasformativa

La didattica del XXI secolo, attraversata da profonde trasformazioni, vede la scuola al crocevia tra accelerazione tecnologica e necessità di rinnovamento efficace dei paradigmi educativi.

Da un lato l’irruzione dell’IA solleva interrogativi etici, epistemologici e pratici; dall’altro la didattica tradizionale evidenzia criticità nella gestione dello sviluppo delle competenze trasversali e nella valorizzazione dei processi più che dei risultati. In tale contesto, rimodulato alla luce della pedagogia trasformativa e sostenuto da algoritmi intelligenti, l’errore assume un rinnovato valore euristico, generando scenari inediti.

Nella letteratura pedagogica esso è, per Jean Piaget, “conflitto cognitivo” che induce a riorganizzare la mente rimodulando il pensiero; per Lev Vygotskij, zona di sviluppo prossimale e punto di frizione tra competenze attuali e potenziali. Per Stanislas Dehaene, attiva meccanismi che rielaborano l’informazione divergente generando ristrutturazioni cognitive durature. Parallelamente il paradigma della pedagogia trasformativa, ispirata a Jack Mezirow, sposta il focus sulla trasformazione dei significati per cui l’errore, dissonanza critica tollerata, diviene elemento strutturale del cambiamento.

L’IA, nella sua declinazione didattica, offre strumenti di interazione dinamica, monitorando l’errore, analizzandolo, riconfigurandolo e ricostruendolo in tempo reale all’interno di percorsi didattici adattativi. Piattaforme come Knewton, Smart Sparrow o ALEKS utilizzano algoritmi che calibrano l’offerta didattica in relazione all’utente; feedback immediati e personalizzati guidano lo studente nella formulazione autonoma della risposta, mentre ambienti come Grammarly, ChatGPT o sistemi di correzione automatica forniscono indicazioni dettagliate e in tempo reale sugli errori commessi. Tutor virtuali intelligenti e strumenti basati su machine learning accompagnano gli studenti in simulazioni, esercizi progressivi e attività gamificate, valorizzando l’errore come parte del gioco educativo e strumento di apprendimento, come nei serious games e nei simulatori didattici, favorendo una didattica del tentativo e della ripetizione riflessiva.

Criticità e rischi risiederebbero invece in algoritmi decontestualizzati, sistemi di IA chiusi, standardizzati o non adatti a contesti educativi complessi; inoltre, nell’affidamento a piattaforme private che potrebbero vincolare le scuole a logiche di mercato e a interessi commerciali che, se non accompagnati da politiche di equità digitale, amplificherebbero i divari esistenti.

Sebbene gli algoritmi possano rivelarsi strumenti potenti all’interno di un paradigma scolastico trasformativo, delineando un orizzonte promettente per un rinnovamento pedagogico incentrato sullo studente e orientato a un apprendimento più empatico ed efficace, il valore pedagogico dell’errore risiede primariamente nella sua capacità di attivare processi di cambiamento a livello cognitivo, emotivo e relazionale. Pertanto, l’adozione di strumenti basati sull’IA non potrà prescindere da una mediazione critica del docente, dalla ricchezza dell’interazione e del feedback umano, dal valore dialogico insito in ogni processo educativo. Una progettazione etica delle tecnologie e una cornice culturale che riconosca nell’errore non la sconfitta dell’apprendere, ma la più fertile matrice di una nuova cultura scolastica, vedrà docenti, studenti e tecnici co-programmare e co-progettare percorsi educativi rinnovati, dinamici, aperti e umani.

Nadia De Cristofaro