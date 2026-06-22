Algoritmo delle assegnazioni provvisorie, il comune di ricongiungimento precede anche per altri insegnamenti

Una docente X ci pone una domanda sulle preferenze delle assegnazioni provvisorie:”Premesso che sono titolare sul classe di concorso A018, ma ho anche specializzazione sul sostegno, come si comporta l’algoritmo delle assegnazioni provvisorie riguardo le preferenze espresse, se nella domanda ho inserito A018 e anche posti di sostegno? Prima cercherà di soddisfarmi su tutte le preferenze espresse per A018 e poi, solo in caso di mancata assegnazione sulla classe di concorso, passerà a vagliare i posti di sostegno?“.

Funzionamento dell’algoritmo

Nel caso specifico la docente X, titolare su A018, potrà richiedere assegnazione provvisoria anche su posti di sostegno visto il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Quindi nella domanda di assegnazione provvisoria oltre all’opzione posti normali, la docente X dovrà segnare anche l’opzione posti di sostegno.

Ai senti dell’art.7, comma 8, del CCNI utilizzazioni 2025-2028 (contratto che verrà definito nella settimana dal 22 al 26 giugno 2026), bisogna sapere che l’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;

l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza ;

; le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.

Per quanto previsto dal CCNI mobilità annuale 2025-2028 la docente X che dovrà avere espresso come prima preferenza le scuole del comune di ricongiungimento e l’intero comune di ricongiugnimento prima di scegliere altri comuni della provincia, verrà trattata prioritariamente sul comune in cui intende ricongiungersi per A018 e in subordine per il sostegno. Solo dopo avere verificato l’assenza di posti disponibili in A018 e in sostegno nel comune di ricongiungimento, l’algoritmo controllerà la disponibilità di posti in A018 per le altre preferenze espresse in altri comuni diversi da quello di ricongiungimento e solo in mancanza di posti A018 il sistema consulterà la disponibilità di posti sostegno per le altre preferenze successive a quelle espresse nel comune di ricongiungimento, compreso ovviamente l’intero comune come preferenza sintetica.