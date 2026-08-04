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ATA
04.08.2026
Aggiornato alle 11:41

Assegnazioni provvisorie 2026, oggi scade il termine di presentazione per gli ata e per i docenti arrivano le notifiche

Lucio Ficara
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Indice
Domanda ata via PEC entro il 4 agosto
Lettere di notifica per i docenti

Gli uffici scolastici provinciali, nonostante il grande caldo e l’organico sottodimensionato, stanno lavorando senza sosta per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027. Oggi 4 agosto, entro le ore 23:59, scadono i termini per la presentazione della domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale ata, contemporaneamente per i docenti stanno continunado ad arrivare le lettere di notifica per la convalida dei punteggi delle domande di assegnazione provvisoria presentate entro la scadenza del 23 luglio 2026.

Domanda ata via PEC entro il 4 agosto

Giova ricordare che il personale ATA ha potuto presentare le istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria, attraverso la compilazione del modello cartaceo e l’invio tramite PEC all’ufficio scolastico provinciale di destinazione, dal 23 luglio al 4 agosto 2026. Le operazioni sono state normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 10 luglio 2026 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28.

Lettere di notifica per i docenti

Abbiamo già scritto che in alcuni casi gli uffici scolastici provinciali hanno già controllato le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria 2026/2027 e, conseguentemente, hanno già caricato su archivio di Istanze OnLine le lettere di notifica della convalida delle suddette domande.

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti sono state estratte dal sistema informatizzzato insieme agli allegati, dal 28 luglio 2026, ci risulta che il vaglio di controllo continuerà anche per tutta la prossima settimana e che, presumibilmente, entro massimo il 7 agosto tutte le notifiche o le graduatorie provvisorie della mobilità annuale dovrebbero essere pubblicate. Nella settimana prima del Ferragosto dovrebbero essere avviate le procedure di assegnazione di sede per la mobilità annuale 2026/2027, tali procedure si dovranno concludere entro il 24 agosto.

Assegnazioni provvisorie

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale ATA 2026/27: domande via pec entro il 4 agosto 2026

Pubblicazione assegnazioni provvisorie, tutte le date da conoscere e la scadenza del 24 agosto

Annullata domanda di assegnazione provvisoria per errore nella compilazione. Amministrazione ha pienamente ragione

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