Algoritmo Gps 2022, docenti scavalcati in graduatoria, cosa fare? – DIRETTA ore 15

Sono giorni movimentati per le nomine delle supplenze. L’ormai celebre algoritmo continua a far discutere. A Roma, notizia di pochi giorni fa, dall’unione di 200 docenti è nato il gruppo Whatsapp intitolato “Algotruffa” e da qui sono nate le proteste inscenate davanti all’Ufficio Scolastico Regionale.

Il problema è che a Roma, su 8.000 posti delle liste Gps, potrebbero esserci state 5.000 immissioni in ruolo. Ma non si capisce quanti posti sono andati a professori che avevano già una cattedra. Ci sono casi di cattedre assegnate a professori che nel frattempo sono stati immessi in ruolo in un’altra scuola e che dunque prevedono un altro giro dell’algoritmo. Ma un docente che ha già accettato una mezza cattedra, non può a quel punto ricandidarsi.

Ma anche i sindacati esprimono il loro dissenso alla procedura informatizzata. Al congresso nazionale della Uil Scuola, il segretario generale Giuseppe D’Aprile ha affermato come per il secondo anno di fila il sistema abbia creato problemi, augurandosi di tornare al più presto alle convocazioni in presenza.

Anche la Gilda degli Insegnanti ha affrontato l’argomento: “Sul fronte del reclutamento supplenti si registrano notevoli disagi a causa del sistema informatizzato che in molti casi non ha rispettato – afferma la Gilda – i diritti di graduatoria dei docenti plurititolati con anni di esperienza. I quadri delle disponibilità, pubblicati tardi, spesso sono risultati sbagliati e molti docenti sono stati costretti a presentare domanda alla cieca o per posti inesistenti”.

