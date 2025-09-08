Algoritmo GPS 2025, gli errori: accesso agli atti e contenzioso – DIRETTA ore 16,00

Il nuovo anno scolastico ha preso il via, ma non tutti i docenti sono in cattedra. L’ormai celebre algoritmo ha generato errori in vari territori, quali sono stati esattamente? E quali le lamentele dei diretti interessati? Qual è la conseguenza di tutto ciò? Per la procedura di accesso agli atti cosa bisogna fare e quali sono i tempi per ottenerlo?

Cosa potrebbe accadere se il nominato avesse un punteggio non corrispondente ai reali titoli dichiarati? E quali sono le condizioni per attivare un contenzioso?

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta di oggi, lunedì 8 settembre, alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara e di diritto scolastico, avv. Dino Caudullo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

