Algoritmo GPS 2025, il bollettino zero non è pubblico, tale scelta non espone a rischi di poca trasparenza?

A che punto siamo con le varie fasi di convocazione algoritmiche delle supplenze da GaE e GPS? Possiamo fare un riepilogo delle principali sanzioni per rinunce e abbandoni delle supplenze? Chi è docente di ruolo potrebbe accettare una supplenza da GPS e lasciare temporaneamente il suo posto di ruolo?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 27 agosto. Ospite l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Il bollettino zero non è pubblico, tale scelta non espone a rischi di poca trasparenza?

A questa domanda, il nostro esperto ha risposto: “Il bollettino zero è una simulazione virtuale, ma i suoi esiti devono essere pubblici per trasparenza. Gli aspiranti riceveranno anche email automatiche di assegnazione della conferma. È opinione diffusa dei sindacati che la pubblicazione degli esiti sia prevista. In casi di più candidati che gareggiano per meno posti soggetti a conferma (es. 6 candidati per 4 posti), l’Ufficio Scolastico dovrà stabilire chi ha diritto alla conferma in base a punteggio e posizione in graduatoria, creando una “mini graduatoria” per quell’istituto”.

Le risposte della diretta

✅ (19:40) È vero che, paradossalmente, il secondo bollettino potrebbe contenere più posti interi del primo, lasciati dalle varie aspettative e articolo 47? Questo favorisce chi ha meno punti, alla fine…

✅ (23:10) Docente sostegno con mini call veloce nel 2023/24, avendo superato anno di prova ( vincolo triennale), può accettare supplenza GPS 2025/26 altra provincia in altra classe di concorso (con abilit.)?

✅ (24:20) È verosimilmente fattibile che i nominativi dei docenti riconfermati sul sostegno siano pubblicati contestualmente nel 1′ bollettino, poiché il bollettino 0 è soltanto una procedura utilizzata dagli

✅ (27:30) il bollettino 0 non è pubblico. Tale scelta non espone a rischi di poca trasparenza?

✅ (30:30) sono in attesa nomina GPS art47 ruolo, come si fa con l’aspettativa se non arriva nomina prima di lunedì 1-09?

✅ (31:50) ho avuto la continuità sul ragazzo che seguivo, volevo capire più o meno quando arriverà la nomina e se arriva dal Miur

✅ (33:40) ho partecipato alla mini call veloce e sono stata individuata per un incarico in Piemonte. Chiedo gentilmente se sono obbligata a ritirare la domanda delle 150 preferenze e, se non lo faccio, a cosa potrei incorrere. Lo chiedo perchè è successo qualche settimana fa che una docente si è ritrovata senza ruolo e senza supplenza

✅ (36:00) chi ha ottenuto il ruolo da minicall ma non ha fatto in tempo a ritirare la domanda delle 150 scuole perché usr hanno dato tutti scadenze diverse, cosa potrá fare? basterà non presentarsi?

✅ (37:00) le assegnazioni delle supplenze su posto comune e sostegno vengono fatte contemporaneamente o in due momenti distinti?

✅ (37:40) sto svolgendo un dottorato di ricerca, posso accettare un incarico ? il presidente può opporsi?

✅ (38:15) volevo chiederle ma chi si trova in Gae ma non ha avuto la conferma, si troverà scavallato da chi ha la continuità ma si trova in Gps

✅ (39:20) Sono di ruolo nella scuola Primaria, venissi chiamata da GPS per la Scuola secondaria di secondo grado su sostegno o materia percepire lo stipendio minimo o lo stipendio attuale dei miei 20 anni?

✅ (40:20) potrebbe chiarire ulteriormente la nominabilita’ inerente alla continuità sul sostegno, dipende sempre dal punteggio?

✅ (42:30) per chi si trova in ospedale e/o successivamente farà malattia e viene nominato dagli elenchi aggiuntivi come deve comportarsi con la Scuola?

✅ (43:30) Se non accetto la nomina da gps perché non è gradita la scuola dove sono stata nominata.. posso fare interpelli? O sono fuori anche da questi?

✅ (44:30) ma se il candidato non ha potuto mettere una sede pk ha raggiunto il limite delle 150, che colpa ha se viene nominato in una delle sedi non scelte per raggiungimento del limite?

✅ (45:30) vorrei sapere iniziano i primi bollettini, regione Lombardia?

✅ (46:30) ADSS MILANO ELENCHI AGGIUNTIVI CI SARÀ POSSIBILITÀ DI NOMINA?

✅ (47:20) dovrei rientrare nel primo bollettino nominabile, ma nn avendo avuto la possibilità di fare la conferma della continuità perché il mio alunno era di 3 classe, quindi in uscita. Mi chiedo se ,verrò scavalcata da chi ha avuto la possibilità di richiedere la continuità?

✅ (48:10) Si può ancora essere chiamati per un’assegnazione in ruolo per sostegno, nel caso qualcuno rinuncia alla cattedra per vari motivi?

✅ (48:30) Chi ha superato l’anno di pro 2024/25 può usufruire di una supplenza al su diversa classe di concorso? Da quello che mi hanno detto i sindacati la discriminante é il superamento dell’anno di prova

✅ (49:10) Immissioni in ruolo adss. Elenchi regionali per gli idonei ai concorsi ordinari e pnrr, come funzioneranno? Quando entreranno a regime?

✅ (50:10) io non sono inserita in graduatoria, ma spero in una chiamata diretta da parte di qualche scuola

✅ (51:30) Alla luce di quanto da lei chiarito, per le successive convocazioni non sarebbe più corretto far scorrere le GPS ripartendo dall’inizio?

✅ (00:00) Per chi ha ottenuto l’utilizzazione su sostegno alla primaria può accettare una nomina da gps in altro grado?

✅ (52:40) Durante il periodo di supplenza, posso usufruire solamente delle 150h di permesso per poter frequentare corsi abilitanti (30/36/60 CFU) o posso anche mettermi in aspettativa per nn perdere punteggio in graduatoria??

✅ (53:20) in merito al bollettino 0,.il.docente assegnatario della conferma riceverà la nomina tramite mail?