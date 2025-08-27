Algoritmo GPS 2025, migliaia di supplenze in arrivo in tutta Italia – DIRETTA ore 16,00

A che punto siamo con le varie fasi di convocazione algoritmiche delle supplenze da GaE e GPS? Possiamo fare un riepilogo delle principali sanzioni per rinunce e abbandoni delle supplenze? Chi è docente di ruolo potrebbe accettare una supplenza da GPS e lasciare temporaneamente il suo posto di ruolo?

Tutte domande a cui proveremo a dare risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 27 agosto alle ore 16,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

