Algoritmo Gps, come il MI intende rimediare agli errori? Modifiche in arrivo – DIRETTA ore 15,30

Stanno procedendo i bollettini per le supplenze, siamo arrivati anche alla terza o quarta convocazione e il sistema va sempre avanti seminando però (in taluni casi) sconcerto negli aspiranti alle supplenze. Moltissimi, loro malgrado, si vedono scavalcati, altri si vedono esclusi per il funzionamento della macchina che ha generato dei disservizi. Uno dei più importanti è quello che in alcune province le graduatorie non sono state ripulite dagli immessi in ruolo che la macchina ha pescato anche per le supplenze e quindi c’è stata un’evidente rinuncia. Le cattedre sono dunque tornate indietro, creando esclusioni che non ci sarebbero state nel caso si fosse agito correttamente. Ci sono delle situazioni che vedono responsabile il Ministero dell’Istruzione a danno degli aspiranti a incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.

L’incontro tra Ministero e sindacati

Intanto nella giornata di ieri, 5 ottobre, si è svolto un incontro tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati dopo la richiesta di accesso agli atti da parte delle sigle per capire l’origine dei problemi e soprattutto degli errori dell’algoritmo. Di tutto questo si parlerà nel nuovo appuntamento della ‘Tecnica risponde live’ in onda oggi, giovedì 6 ottobre, alle 15:30. Ospiti la segretaria nazionale Snals Irene Tempera, l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara e quello di diritto scolastico Dino Caudullo. Conduce Daniele Di Frangia.

