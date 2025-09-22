Allagamenti Milano, esonda il Seveso: scuola evacuata

Oggi, 22 settembre, in Lombardia c’è allerta arancione per maltempo: la situazione è critica. Come riporta Il Corriere della Sera, a Milano il Seveso ha riempito le vasche anti-piena a tempo record ed è esondato poco dopo le 10.

Gli interventi

I Vigili del fuoco di Milano hanno fatto sapere che “sono un centinaio gli interventi fino ad ora effettuati a seguito dell’ondata di maltempo abbattutasi su Milano e provincia. Preoccupa il Seveso il cui livello continua a salire. Sottopassi allagati con macchine bloccate, dissesti statici di edifici con cantine allagate i mpegnano i vigili del fuoco soprattutto nella zona Niguarda. Fortunatamente – precisano i pompieri in una nota – non si segnalano feriti”.

La pioggia non ha risparmiato gli edifici scolastici, “per uno in particolare si sta procedendo all’evacuazione”. Si registra anche il cedimento dell’argine del Seveso a Paderno Dugnano.