Allarme bomba scuole, casi troppo frequenti, cosa fare? Valditara: “No allarmismo, rischio inesistente. Dobbiamo pensare a strategie”

Un allarme bomba è stato inviato via mail a centinaia di scuole questa mattina, 11 novembre. C’è davvero panico nei vari istituti scolastici. La Polizia ha comunicato di procedere con calma e liberare gli edifici, come riporta il ‘Corriere della Sera’.

Circa 300 scuole in tutta Italia hanno ricevuto email con allarmi bomba, ma il numero “è destinato a aumentare, il numero di trecento era di circa mezz’ora fa”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, intervenendo all’Aria che Tira su La7.

Si tratta di casi sempre più frequenti. Cosa si dovrà fare? Ecco le parole di Valditara: “Dobbiamo rifletterci. C’è sempre il rischio che dietro il pazzo ci sia anche qualcun altro. No allarmismo, è evidente che il rischio concreto è praticamente inesistente. Dobbiamo pensare ad una strategia. Insisto nell’individuare chi c’è dietro a questi cyberattacchi”.

Così gli studenti hanno lasciato le proprie aule e fatto ritorno nelle proprie abitazioni. Secondo la presidente dell’Anp Lazio Cristina Costarelli “si è scatenato un panico assurdo ma credo sia un mitomane. Tutti i dirigenti stanno chiamando i commissariati ma le indicazioni non sempre sono uniformi, alcuni dicono di evacuare, altri di aspettare”.

Dalle ultime notizie, l’allarme non è stato solo nelle scuole della Capitale. Stanno arrivando segnalazioni da istituti di tutta Italia. La mail è stata inoltrata a centinaia di istituti (oltre 300). In alcuni casi è invece stato detto di non evacuare.

Ecco il testo della lettera:

“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.