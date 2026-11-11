Trame del tempo, Laterza: “Un ministro non può scegliere se adottare o meno un testo”. Valditara: “Si tenga il suo libro, ma non sia intollerante”

Continua a fare rumore il manuale di storia per le scuole superiori ‘Trame del tempo 3’, edito da Laterza, che a pagina 666 sostiene che il governo Meloni “settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo”, è “il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua “base” dichiaratamente fascista”.

La notizia, ripresa dal Corriere della Sera, è stata così commentata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: sono “amareggiato – ha detto il titolare del Mim – perché questo libro esprime valutazioni tendenziose e una narrazione faziosa e quindi non abitua allo spirito critico ma rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti. Ritirarlo sarebbe opportuno nell’interesse della credibilità scientifica della stessa casa editrice”.

Il botta e risposta

Alessandro Laterza, che gestisce la parte dei testi scolastici della casa editrice, aveva detto che molto probabilmente il libro non avrebbe subìto modifiche. Nelle ultime ore, come riporta La Repubblica, ha rincarato la dose:

“Il tema – spiega Laterza – non è il libro, non è la pagina del libro, ma è un tema di principio e cioè: può il ministro competente intervenire per chiedere di modificare o non adottare un libro di testo?”. E la risposta per l’editore è solo una: “No. A prescindere da questo o quel libro da questo o quel contenuto”.

In più, ragiona Laterza, il libro “viene maneggiato da ragazzi di quinta, dunque in grado di stabilire se una cosa gli piace o non gli piace”.

“Caro editore – ha replicato Valditara – in Italia non vi è alcuna valutazione governativa sul rigore scientifico dei libri adottati nelle scuole. Sarebbe tuttavia antidemocratico impedire a un ministro di dire la sua su un libro di testo che contiene giudizi storicamente falsi, strumentali e politicamente orientati sul governo democraticamente scelto dagli italiani. Si tenga il suo libro, di certo non sarà Valditara a censurarlo, ma non sia intollerante e lasci che il ministro le dica con franchezza che ha pubblicato un testo che non fa onore alla serietà della sua casa editrice”.

“Nessuno ha mai detto che questo testo sarebbe stato ritirato”. precisa Laterza. Quanto al ruolo dell’editore “noi siamo sempre corresponsabili con l’autore. Ma il nostro stile è rispettare gli autori e non intervenire sui contenuti a meno che non ravvisiamo un profilo di diffamazione. E noi – conclude – non pubblichiamo abitualmente testi diffamatori”.

Un altro caso

Il caso non è l’unico. Nelle ultime ore anche Francesco Michelotti, deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione ai ministri Valditara e Piantedosi. Stavolta nel mirino c’è un fumetto, distribuito nelle scuole di Piombino, che parla di immigrazione.

Gli studenti devono ipotizzare i dialoghi dei personaggi di una storia intitolata ‘I tre destini’. Ma quel che non va per Michelotti è che i disegni nel fumetto “rappresentino anche figure in uniforme in atteggiamenti violenti a danno dei migranti, con espressioni minacciose e aggressive. Una rappresentazione – secondo il deputato – non solo offensiva delle forze dell’ordine, ma anche distorta, poiché sono ridotte a modello negativo di repressione e violenza”.

Le reazioni

Il 10 novembre sul caso è intervenuta anche la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti. “Esempio di come si possa falsificare la storia con lo scopo di ideologizzare i giovani. Sarebbe auspicabile che l’editore ritirasse questo testo che contiene falsità storiche arrivando, tra l’altro, ad accusare FdI di ‘attuare misure dichiaratamente liberticide'”.

“Adottare nelle scuole libri faziosi non aiuta i ragazzi e le ragazze a crescere con spirito critico e ingenera falsità storiche che contribuiscono alla loro ideologizzazione”, ha concluso.

La FLC CGIL esprime ferma condanna e viva preoccupazione per le recenti dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in merito al manuale. “Siamo di fronte a un gravissimo e inedito tentativo di censura di Stato che mina le fondamenta stesse della democrazia e i principi costituzionali che regolano l’istruzione nel nostro Paese. Il tentativo di sindacare le scelte didattiche dei docenti e di imporre una narrazione storica di parte rappresenta una deriva autoritaria intollerabile”.

Per Gianna Fracassi, segretaria generale della FLC CGIL: “La richiesta di ritirare un libro di testo da parte di un Ministro è un atto senza precedenti nella storia repubblicana, che calpesta l’articolo 33 della Costituzione sulla libertà dell’arte e della scienza e sul loro libero insegnamento. Non spetta al governo né alla politica stabilire quale sia la ‘storia ufficiale’ o quali manuali i docenti possano adottare nelle loro classi”.

“Esprimiamo – continua Fracassi – la nostra totale solidarietà agli autori, alla casa editrice Laterza e a tutta la comunità scolastica che ogni giorno garantisce il pluralismo e il pensiero critico. Questo attacco frontale alla libertà editoriale e alla professionalità dei docenti svela l’idea di una scuola improntata all’autoritarismo e al controllo del pensiero”.

“La FLC CGIL respinge con forza ogni forma di bavaglio e invita tutto il personale della scuola, le forze democratiche e la società civile a vigilare e a mobilitarsi contro questo pericoloso precedente. Il 20 novembre scendiamo in piazza al fianco delle studentesse e degli studenti: blocchiamo la scuola della censura e del controllo per difendere la libertà di pensare, di insegnare e di costruire il futuro”. Conclude Fracassi.

“Non ho notizia che questo testo sia stato adottato da scuole del Lazio, ma se questo è il contenuto trovo che sia inadeguato e inopportuno soprattutto in ambito scolastico”, taglia corto Cristina Costarelli, presidente dell’Anp Lazio. Contattata dall’Adnkronos, la ds dell’istituto Newton di Roma ha detto di non conoscere “come si possa essere arrivati a tanto: mi auguro che poche scuole lo abbiano adottato e spero che venga ritirato dal giro didattico“.

Quelle espresse in quel libro “sono affermazioni deliranti e menzognere: fa orrore che nel tempio della cultura e del pensiero critico come dovrebbe essere la scuola vengano adottati libri del genere”, ha commentato Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura e Istruzione alla Camera.

“Quando si studia la storia -prosegue- non ci si può mai discostare dalla verità e dalla realtà dei fatti. I ragazzi vanno formati, non indottrinati. Una simile lettura, così pesantemente intrisa di ideologia con una marcata connotazione politica, lede pesantemente il diritto alla libertà di giudizio e alla costruzione ad un pensiero critico e plurale che la scuola e gli insegnanti hanno il dovere di promuovere e forgiare”.

Amorese parla di “vergognosa caccia alle streghe nei confronti di un ragazzo che ha vinto le elezioni studentesche in un istituto di Milano. La sua ‘colpa’, secondo numerosi docenti e un collettivo antifascista, sarebbe quella di militare in una lista di destra. Questi sedicenti democratici se ne facciano una ragione: la scuola non è più al loro servizio, la scuola è di tutti”.

“Che la scuola, con molti dei suoi libri di testo, fosse un feudo della sinistra ce ne eravamo accorti da tempo – ha commentato la deputata di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio, componente della commissione Cultura – ma che si arrivasse a falsificare la storia per gettare discredito sul governo Meloni è davvero troppo. Esiste un limite anche alle bugie e alle provocazioni e questo testo di storia lo supera”.

“L’ideologia che lo pervade – conclude Di Maggio – in menti giovani che si stano formando, porta gli studenti a conclusioni sbagliate e impedisce loro di esercitare un corretto dovere di critica e approfondimento”.

Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, ha tenuto a ricordare che “pur rispettando la libertà di espressione, già lo scorso anno avevamo sollevato – insieme al Giornale e anche con un intervento del Ministro Valditara – queste criticità. Il manuale, tuttavia, continua a essere in vendita e adottato in molte scuole d’Italia”.

Mollicone parla di “ricostruzioni ideologiche o tesi diffamatorie. È una battaglia storica che parte da lontano, quando nei libri di storia le foibe venivano riportate solo come semplici ‘cavità carsiche’, nascondendo tutto il dolore e il vergognoso eccidio che rappresentavano. Pensavamo di aver cancellato una volta per tutte questa tendenza, ma ci siamo sbagliati. Immaginate cosa sarebbe successo se in un manuale scolastico il Pd e Elly Schlein fossero stati additati come gli eredi del leninismo e dello stalinismo sovietico”.

“È vero – conclude Mollicone – Giorgia Meloni merita di essere inserita nei manuali di storia: come prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente del Consiglio e per rappresentare il Governo più duraturo della storia della Repubblica italiana. Il resto sono illazioni e opinioni mistificatorie che non possono appartenere a questo tipo di pubblicazioni didattiche”, conclude Mollicone.