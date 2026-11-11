Allarme bomba scuole, il nome del mittente già comparso su altre minacce

Indice IL TESTO DELLA LETTERA

Allarme bomba in oltre 300 scuole in tutta Italia. Tantissime le evacuazioni degli istituti. La mail è stata inviata questa mattina alle 10. Nella mail minacce di attentati esplosivi e di morte.

Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, il messaggio è stato inviato da un indirizzo riconducibile al dominio della Dayeh University di Taiwan e firmato da un sedicente Mikhail Andropov, un nome che era già comparso in altre minacce rivolte a emittenti televisive europee e legate ad allarmi bomba su numerosi voli.

IL TESTO DELLA LETTERA

“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.