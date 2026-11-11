Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Manuale di storia Laterza, è da ritirare? Scoppia la polemica

guarda
Attualità
11.11.2026

Allarme bomba scuole, il nome del mittente già comparso su altre minacce

Daniele Di Frangia
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
IL TESTO DELLA LETTERA

Allarme bomba in oltre 300 scuole in tutta Italia. Tantissime le evacuazioni degli istituti. La mail è stata inviata questa mattina alle 10. Nella mail minacce di attentati esplosivi e di morte.

Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, il messaggio è stato inviato da un indirizzo riconducibile al dominio della Dayeh University di Taiwan e firmato da un sedicente Mikhail Andropov, un nome che era già comparso in altre minacce rivolte a emittenti televisive europee e legate ad allarmi bomba su numerosi voli.

IL TESTO DELLA LETTERA

“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

allarme bomba

Allarme bomba scuole, Meloni: “Seguiamo con attenzione le segnalazioni. Al momento nessun pericolo concreto”. Convocata una riunione a Palazzo Chigi

Allarme bomba scuole, casi troppo frequenti, cosa fare? Valditara: “No allarmismo, rischio inesistente. Dobbiamo pensare a strategie”

Allarme bomba scuole, 300 casi: Meloni convoca riunione urgente a Palazzo Chigi

Allarme bomba scuole, ben 300 casi segnalati: giornata campale. Valditara: “Il numero è destinato ad aumentare”

Allarme bomba nelle scuole di tutta Italia, edifici evacuati. Il messaggio tramite mail: “Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani” – IL PDF INVIATO ALLE SCUOLE

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Stati Generali della Scuola Digitale a Varese, decima edizione dal 12 al 14 novembre: la Tecnica della Scuola presente, il programma

Redazione

Allarme bomba scuole, Meloni: “Seguiamo con attenzione le segnalazioni. Al momento nessun pericolo concreto”. Convocata una riunione a Palazzo Chigi

Redazione

AI Act e scuola, cosa cambia dal 2 dicembre 2026 e chi deve fare cosa. Obbligo di marcare immagini o testi fatti con l’IA

Aluisi Tosolini

Tagli scuola, Valditara non ne era a conoscenza: arriva la conferma. Cisl, Uil, Snals e Anief in conferenza stampa, al via la mobilitazione

Redazione
vai alla ricerca avanzata