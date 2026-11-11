Tagli scuola, Barbacci (Cisl): “Abbiamo scritto a Bernini, Valditara, Zangrillo ma nessuno ci ha risposto, vogliamo segnali nelle prossime ore”

Oggi, 11 novembre, è il giorno delle proteste del mondo della scuola. Lo avevano annunciato i principali sindacati della scuola, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e ANIEF in una nota unitaria, parlando dell’avvio di una mobilitazione contro i tagli al personale previsti dalla legge di bilancio.

L’obiettivo dichiarato è la cancellazione delle disposizioni che riducono gli organici di docenti e ATA, attraverso un confronto con governo, forze politiche e gruppi parlamentari affiancato da iniziative di protesta.

​I sindacati bocciano senza appello la logica di rispondere al calo demografico con un’equivalente contrazione del personale scolastico: “Intanto perché, pur diminuendo la popolazione scolastica, le strutture che la ospitano e le esigenze organizzative, amministrative e gestionali restano sostanzialmente immutate. Per quanto riguarda i docenti, la via da seguire deve essere quella di favorire l’incremento del tempo scuola e la personalizzazione della didattica, in linea con azioni già messe in campo con le risorse del PNRR e che dovrebbero essere ulteriormente sviluppate”.

“L’iniziativa odierna non nasce da motivazioni pregiudiziali, bensì da una valutazione di merito rigorosa rispetto a contenuti della legge di bilancio giudicati inaccettabili. La disponibilità al confronto rivendicata dalle sigle sindacali deve essere reciproca: non si può predicare la volontà di valorizzare maggiormente il lavoro nella scuola e agire poi nella direzione opposta con misure di cui si chiede urgentemente la soppressione”.

Sit-in, conferenza stampa e assemblee

La prima tappa è fissata per mercoledì 11 novembre, con un sit-in a Roma, in piazza Vidoni, vicino al Ministero della Funzione Pubblica, dalle 14 alle 17. In mattinata, alle 11, è prevista una conferenza stampa all’Hotel Nazionale, in piazza Monte Citorio. Lunedì 16 novembre seguiranno assemblee in orario di servizio negli istituti di tutta Italia, con l’intervento in diretta streaming dei leader nazionali delle quattro sigle.

Le parole di Barbacci

Ivana Barbacci, segretaria generale Cisl Scuola, ha detto in conferenza stampa: “Abbiamo chiesto ai ministri competenti per affrontare le richieste del settore scuola. In Cdm è stato licenziato il testo del disegno di legge che riporta sorprendentemente con un taglio significato di docenti e Ata. Potrebbero mancare anche i docenti delle discipline”.

“Ecco cosa può accadere nel momento in cui andassimo a sviluppare questi tagli. In Campania verrebbero a mancare 574 docenti. In Sicilia 466. In Puglia 363. La scuola si apre a prescindere dal numero di alunni, si apre per dare un servizio scolastico alla comunità. Se diminuiscono gli alunni è vero che però sono aumentati gli alunni con disabilità, che richiedono servizi specifici”.

“Si taglia per la seconda volta, già è avvenuto nel 2025, oggi si replica. A questi tagli si aggiungono quelli previsti dal Pnrr per la denatalità. Entro il 2030 si parla di circa 10mila tagli di personale. Questa è una condizione pericolosa. In queste ore ci sono fatti di cronaca che coinvolgono delle scuole. Dobbiamo approfittare dei meno alunni per dare un servizio di qualità, aumentando il tempo pieno, dando più occasioni di istruzione, per rafforzare l’orientamento”.

“Intervenire a gamba tesa sulla scuola è inaccettabile. Vogliamo vedere nelle prossime ore un segnale politico che restituisca alle scuole il maltolto. Abbiamo chiesto che prima che venga discussa la Manovra di essere auditi dai tre ministri, Bernini, Valditara, Zangrillo, ma nessuno ci ha risposto o convocato“.

Il no alla riduzione in base al calo demografico

Per i sindacati è un errore rispondere alla diminuzione della popolazione scolastica con un taglio equivalente del personale. Le strutture che ospitano gli studenti e le esigenze organizzative, amministrative e gestionali, osservano, restano di fatto le stesse. Quanto ai docenti, la strada indicata è quella di aumentare il tempo scuola e personalizzare la didattica, sulla scia di azioni già avviate con le risorse del PNRR e da sviluppare ulteriormente.

Carichi di lavoro, precarietà e un confronto “reciproco”

Secondo Ivana Barbacci, Giuseppe D’Aprile, Elvira Serafini e Marcello Pacifico, a pagare non sarebbero solo lavoratrici e lavoratori, per l’aggravio dei carichi e il prevedibile aumento della precarietà, ma l’intero Paese, soprattutto le aree più in difficoltà. L’iniziativa, precisano, non nasce da pregiudizi ma da una valutazione di merito su misure ritenute inaccettabili. La disponibilità al dialogo è un atto di responsabilità che deve essere reciproco: non si può dichiarare di voler valorizzare il lavoro nella scuola e poi agire in direzione opposta.

Stop ai tagli?

I 7.000 posti che la scuola perderà, di cui quasi 5.000 docenti dell’organico di potenziamento e oltre 2.000 Ata, come indicato nel ddl di Bilancio di fine 2026 approvato dal Governo stanno facendo discutere: l’operazione, volta a far risparmiare allo Stato circa 252 milioni di euro l’anno a partire dal 2028, potrebbe non concretizzarsi.

Come riporta SkyTg24, il governo Meloni ha convocato – come si apprende da fonti sindacali – a Palazzo Chigi i sindacati per la mattina del 13 novembre. C’è tempo fino al 17 novembre per presentare gli emendamenti alla Manovra.

Il 3 novembre una dichiarazione del vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha scatenato la polemica: il leader della Lega, partito del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, si è smarcato dicendo di non sapere nulla dei tagli.

E Valditara? A quanto pare anche il ministro sarebbe rimasto sorpreso. Da fonti del Carroccio, riferisce l’Ansa, è stato riportato che “tecnici e parlamentari della Lega sono al lavoro per individuare le risorse necessarie a evitare i tagli ipotizzati agli organici del mondo della scuola”.

Anche il primo partito di Governo, Fratelli d’Italia, si è mosso: mercoledì 4 novembre, i vertici di FdI hanno messo in agenda un incontro via della Scrofa con la Cisl, proprio per confrontarsi sulla manovra e anche sugli interventi previsti dalla Manovra di fine anno.