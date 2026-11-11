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11.11.2026

Italiano e stranieri: Ministro, ma quali sono le evidenze scientifiche?

Daniele Ferro
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Autore: Daniele Ferro

Avvalendomi del paradosso offerto dalla metodologia della “classe capovolta” (flipped classroom), da semplice docente di scuola primaria mi permetto di interrogare il mio magister supremo, il ministro Valditara: potrebbe dirci cortesemente su quali evidenze scientifiche si basa la sua affermazione secondo cui «quando lo studente torna a casa e parla esclusivamente una lingua diversa da quella che impara a scuola, le competenze calano in modo drammatico» (dall’articolo Valditara: gli stranieri che non parlano l’italiano compromettono l’apprendimento di tutta la classe)?

Potrebbe il ministro dell’Istruzione e del Merito contestualizzare in modo più preciso la sua affermazione, pur sempre riferendola alle evidenze scientifiche?

La domanda sorge da quanto mi è stato insegnato al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (che ho concluso pochi mesi fa): le ricerche hanno dimostrato che la valorizzazione della lingua madre sostiene l’apprendimento della lingua seconda (nel nostro caso, dell’italiano). Ciò significa, tra l’altro, che con i suoi genitori ucraini o cinesi o marocchini è meglio che il bambino parli ucraino o cinese o marocchino; mentre a scuola l’apprendimento della lingua seconda è favorito da un contesto accogliente, cooperativo e competente nelle figure professionali.

Potremmo dire che se evitiamo di gettare pesticidi sulle radici linguistiche, consentiamo a nuove foglie di germogliare più rigogliose; e le sinapsi del nostro cervello non ricordano forse la meraviglia di un groviglio arboreo?

Quando al corso di laurea mi è stato insegnato ciò – metafora a parte – ho pensato ad alcuni miei parenti settantenni nati in Inghilterra da genitori italiani là immigrati: da bambini questi miei parenti tornavano a casa da scuola e non ascoltavano e parlavano né inglese né italiano, ma dialetto siciliano stretto. E certo la classe del quartiere periferico londinese che frequentavano non era a concentrazione limitata di immigrati.

Inoltre, da buona famiglia espatriata, trascorrevano le vacanze in Italia. Crescendo, vi fu senza dubbio grande conflitto interiore. «Chi sono io, chi voglio essere, un italiano o un inglese?»: uno di questi miei parenti mi ha confidato la domanda che si pose quand’era adolescente; e possiamo immaginare che sia lo stesso tipo di interrogativo che oggi in Italia arde gli animi di tanti ragazzi e ragazze di seconda generazione.
Finì che questi miei parenti – figli di persone ben poco istruite – appresero l’inglese come un madrelingua e si elevarono rispetto alla condizione di partenza: sarà mica che la scuola e la società gli misero a disposizione le occasioni per farlo?

No, ma forse fu solo un caso.
E forse a Scienze della Formazione Primaria insegnano baggianate.
Meglio allora non citare il manuale di didattica della lingua sul quale migliaia di maestri e io abbiamo studiato negli ultimi anni e si continua ancora a studiare: si sa mai che la professoressa e l’editore rischino una denuncia per pubblicazione di notizie false.Mica hanno l’immunità, loro.

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