Italiano e stranieri: Ministro, ma quali sono le evidenze scientifiche?

Avvalendomi del paradosso offerto dalla metodologia della “classe capovolta” (flipped classroom), da semplice docente di scuola primaria mi permetto di interrogare il mio magister supremo, il ministro Valditara: potrebbe dirci cortesemente su quali evidenze scientifiche si basa la sua affermazione secondo cui «quando lo studente torna a casa e parla esclusivamente una lingua diversa da quella che impara a scuola, le competenze calano in modo drammatico» (dall’articolo Valditara: gli stranieri che non parlano l’italiano compromettono l’apprendimento di tutta la classe)?

Potrebbe il ministro dell’Istruzione e del Merito contestualizzare in modo più preciso la sua affermazione, pur sempre riferendola alle evidenze scientifiche?

La domanda sorge da quanto mi è stato insegnato al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (che ho concluso pochi mesi fa): le ricerche hanno dimostrato che la valorizzazione della lingua madre sostiene l’apprendimento della lingua seconda (nel nostro caso, dell’italiano). Ciò significa, tra l’altro, che con i suoi genitori ucraini o cinesi o marocchini è meglio che il bambino parli ucraino o cinese o marocchino; mentre a scuola l’apprendimento della lingua seconda è favorito da un contesto accogliente, cooperativo e competente nelle figure professionali.

Potremmo dire che se evitiamo di gettare pesticidi sulle radici linguistiche, consentiamo a nuove foglie di germogliare più rigogliose; e le sinapsi del nostro cervello non ricordano forse la meraviglia di un groviglio arboreo?

Quando al corso di laurea mi è stato insegnato ciò – metafora a parte – ho pensato ad alcuni miei parenti settantenni nati in Inghilterra da genitori italiani là immigrati: da bambini questi miei parenti tornavano a casa da scuola e non ascoltavano e parlavano né inglese né italiano, ma dialetto siciliano stretto. E certo la classe del quartiere periferico londinese che frequentavano non era a concentrazione limitata di immigrati.

Inoltre, da buona famiglia espatriata, trascorrevano le vacanze in Italia. Crescendo, vi fu senza dubbio grande conflitto interiore. «Chi sono io, chi voglio essere, un italiano o un inglese?»: uno di questi miei parenti mi ha confidato la domanda che si pose quand’era adolescente; e possiamo immaginare che sia lo stesso tipo di interrogativo che oggi in Italia arde gli animi di tanti ragazzi e ragazze di seconda generazione.

Finì che questi miei parenti – figli di persone ben poco istruite – appresero l’inglese come un madrelingua e si elevarono rispetto alla condizione di partenza: sarà mica che la scuola e la società gli misero a disposizione le occasioni per farlo?

No, ma forse fu solo un caso.

E forse a Scienze della Formazione Primaria insegnano baggianate.

Meglio allora non citare il manuale di didattica della lingua sul quale migliaia di maestri e io abbiamo studiato negli ultimi anni e si continua ancora a studiare: si sa mai che la professoressa e l’editore rischino una denuncia per pubblicazione di notizie false.Mica hanno l’immunità, loro.