Allarme bomba vicino una scuola, valigia sospetta in strada: studenti fatti spostare in palestra, era vuota

Indice I precedenti

Bagaglio abbandonato vicino una scuola a Cosenza, scatta l’allarme bomba. Come riporta Ansa gli studenti sono stati fatti allontanare dall’istituto in via precauzionale, e spostati in palestra.

Sono intervenuti i Carabinieri che hanno isolato l’area e interdetto la circolazione veicolare e pedonale in attesa dell’arrivo del nucleo Artificieri dell’Arma.

Aggiornamento: la valigia, per fortuna, era vuota. Rientrato, quindi, l’allarme.

I precedenti

Le notizie di falsi allarmi bomba nei pressi delle scuole sono alquanto frequenti. Spesso accade che negli istituti arrivi una chiamata anonima di allarme, ma poi nel concreto non è successo quasi mai nulla di rilevante.

Uno studente 16enne nel 2023 ha fatto evacuare la sua scuola, un istituto di Teramo, ed eviterà la condanna. Il giovane, denunciato all’epoca dai Carabinieri, ha visto accolta la sua istanza di messa alla prova avanzata dal suo difensore, all’esito della quale il giudizio verrà dichiarato estinto e non ci sarà condanna.

Così come il minore ha spiegato al giudice, il suo voleva essere solo uno scherzo, “ma non conoscevamo le conseguenze”, ha detto. E ha parlato al plurale perché con lui quella mattina c’erano altri compagni che sapevano della bravata che stava per fare.

Un gesto sconsiderato che ha mobilitato gli artificieri oltre alle altre forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, ma ha pure impedito a tutti gli studenti di fare lezione. Sono stati i Carabinieri, il giorno successivo, ad identificarlo e a denunciarlo per procurato allarme.