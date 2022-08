Allarme polio in Gran Bretagna

Dopo avere registrato l’aumento di tracce del virus del polio nelle acque reflue londinesi, le autorità sanitarie hanno deciso di offrire il vaccino a tutti i bambini di età compresa tra 1 e 9 anni.

Infatti il poliovirus derivato dal vaccino, riportano le agenzie, è stato rilevato nelle acque reflue di Barnet, Brent, Camden, Enfield, Hackney, Haringey, Islington e Waltham Forest.

Anche se al momento non sono stati confermati casi di poliomielite e il Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Jcvi) ha precisato che “il rischio per la popolazione è basso”, il sistema sanitario inglese contatterà i genitori e inizierà la vaccinazione nelle aree in cui il virus è stato rilevato e dove i tassi di vaccinazione sono bassi.

Intanto la preoccupazione per il ritorno della poliomielite non mette in allarme solo la Gran Bretagna, la ricomparsa della polio ha allarmato anche lo stato di New York. Secondo le autorità sanitarie locali, “potrebbero esserci centinaia o addirittura migliaia di casi non diagnosticati”, di infezioni ‘sommerse’.