Allegato G mobilità 2025, refuso del Mim: cosa deve fare chi ha già compilato la domanda? Ecco cosa cambia

Da questa settimana, dopo la firma del CCNI mobilità dello scorso 29 gennaio e la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale della Mobilità 2025/26, è possibile inviare la domanda di mobilità.

Nel corso dell’appuntamento con la Tecnica Risponde Live di oggi, mercoledì 12 marzo, alle ore 16,00, abbiamo parlato dell’allegato G relativo alla mobilità. Come abbiamo scritto, l’allegato G per le deroghe è stato corretto dal MIM per un refuso riferito alle indicazioni per le precedenze per assistenza di normativa scolastica.

Ma cosa deve fare chi già compilato la domanda inserendo l’allegato G? “Nel primo allegato, ora corretto, si chiedeva la residenza del docente, invece vale quella dell’assistito. Chi ha già presentato istanza con l’allegato G e si trovava in questa ambiguità può annullare la domanda, inserire l’allegato G corretto, già presente nel sito del Mim”.

Secondo quanto riporta l’Ordinanza, a partire dal venerdì 7 marzo 2025, sarà possibile, per i docenti, presentare la domanda. I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti:

Personale docente La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

Personale educativo La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

Personale ATA La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

Insegnanti di religione cattolica La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

COME COMPILARE LA DOMANDA