Allerta meteo in Emilia-Romagna e Sicilia: l’elenco dei comuni in cui è stata disposta la chiusura delle scuole

Allerta meteo in Emilia-Romagna e Sicilia: l’elenco dei comuni in cui è...

Oggi, mercoledì 3 maggio, è una giornata di maltempo in molte zone d’Italia, prime tra tutte Emilia-Romagna e Sicilia, ma anche Toscana e Campania. Come riportano Il Mattino, RaiNews e Fanpage.it, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore arancione per l’isola a sud e di colore rosso per alcune zone della regione a centro-nord.

La situazione peggiore proprio in Emilia Romagna, in particolare nella zona di Ravenna, dove sono 250 gli evacuati, e nel Faentino, dove le strade allagate, coi fiumi sempre più ingrossati dai temporali che minacciano di uscire dagli argini. Qui in 24 ore sarebbe caduta la quantità di pioggia che di solito cade in un mese.

Scuole chiuse in Emilia-Romagna

Il maltempo ha fatto anche una vittima: un uomo di 80 anni ha perso la vita annegando a Castel Bolognese, travolto dall’acqua mentre era in sella alla sua bicicletta. Il sindaco della cittadina ha disposto la chiusura delle scuole, così come è stato deciso nei comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Guelfo di Bologna, Modigliana, Sesto Imolese, Sasso Morelli e San Prospero.

Scuole chiuse nel messinese

In Campania è stata prorogata la già esistente allerta meteo gialla fino alle 11 di oggi, su Penisola sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Piana Sele, Alto e Basso Cilento. Stessa cosa in Toscana, ma fino alle ore 13.

Disagi anche nel palermitano e nel messinese, dove ha avuto luogo un violento nubifragio che ha spinto i sindaci dei seguenti comuni a chiudere le scuole: Alì, Casalvecchio, Fiumedinisi, Furci Siculo, Gaggi, Giardini Naxos, Letojanni, Mongiuffi Melia, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Scaletta Zanclea e Taormina.