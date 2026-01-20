BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
20.01.2026
Aggiornato alle 13:17

Allerta meteo Sicilia, Calabria e Sardegna 20 gennaio, elenco scuole chiuse

Redazione
Indice
ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE 20 GENNAIO 2026
ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE 19 GENNAIO 2026

L’Italia torna a fare i conti con un’intensa fase di maltempo. Per la giornata di oggi, martedì 20 gennaio 2026, la Protezione civile ha emesso un’allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia, mentre in Calabria è scattato il livello arancione. A determinare il peggioramento è il ciclone “Harry”, che gli esperti descrivono come la più violenta perturbazione degli ultimi vent’anni. Le previsioni indicano piogge eccezionali, con accumuli che potrebbero raggiungere i 200 millimetri, accompagnate da forti venti di Scirocco con raffiche fino a 100 chilometri orari. Attese anche mareggiate significative, con onde alte fino a 5-6 metri lungo le coste ioniche.

ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE 20 GENNAIO 2026

Ecco l’elenco delle scuole chiuse lunedì 20 gennaio.

Calabria

Scuole chiuse in provincia di Catanzaro

  • Amato
  • Gizzeria
  • Isca sullo Ionio
  • Lamezia Terme
  • Miglierina
  • San Sostene
  • Sellia Marina
  • Tiriolo

Scuole chiuse in provincia di Cosenza

  • Amendolara
  • Longobucco

Scuole chiuse in provincia di Reggio Calabria

  • Reggio Calabria
  • Gioia Tauro
  • Locri
  • Melicuccà
  • Melicucco
  • Melito di Porto Salvo
  • Montebello Jonico
  • Motta San Giovanni
  • Oppido Mamertina
  • Palmi
  • Samo
  • Seminara

Scuole chiuse in provincia di Crotone

  • Verzino

Scuole chiuse in provincia di Vibo Valentia

  • Vibo Valentia

Sicilia

Scuole chiuse in provincia di Messina

  • Messina
  • Capo d’Orlando
  • Capri Leone
  • Caronia
  • Castell’Umberto
  • Condrò
  • Forza d’Agrò
  • Furci Siculo
  • Galati Mamertino
  • Gioiosa Marea
  • Librizzi
  • Lipari
  • Montagnareale
  • Naso
  • Nizza di Sicilia
  • Novara di Sicilia
  • Pace del Mela
  • Piraino
  • Roccella Valdemone
  • Rodì Milici
  • San Marco d’Alunzio
  • Sant’Agata di Militello
  • Sant’Alessio Siculo
  • Savoca
  • Scaletta Zanclea
  • Spadafora
  • Torregrotta
  • Ucria

Scuole chiuse in provincia di Catania

  • Catania
  • Aci Sant’Antonio
  • Aci Catena
  • Acireale
  • Adrano
  • Giarre
  • Linguaglossa
  • Mascalucia
  • San Pietro Clarenza
  • Valverde

Scuole chiuse in provincia di Caltanissetta

  • Caltanissetta
  • Gela
  • Mussomeli
  • Niscemi
  • Riesi

Scuole chiuse in provincia di Agrigento

  • Agrigento
  • Camastra
  • Canicattì
  • Cianciana
  • Licata

Scuole chiuse in provincia di Siracusa

  • Siracusa e tutti i Comuni della Provincia

Scuole chiuse in provincia di Ragusa

  • Ragusa e tutti i Comuni della provincia

Scuole chiuse in provincia di Trapani

  • Marsala
  • Pantelleria

Scuole chiuse in provincia di Palermo

  • Cefalù

Sardegna

  • Arzachena
  • Cagliari
  • Calangianus
  • Carbonia
  • Barrali
  • Decimomannu
  • Dolianova
  • Domusnovas
  • Loiri Porto San Paolo
  • Monastir
  • Olbia
  • Santa Teresa Gallura
  • Sinnai
  • Villaputzu

Numerosi comuni hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. In Sardegna l’allerta ha portato allo stop non solo delle attività didattiche, ma anche alla chiusura di parchi pubblici, cimiteri e impianti sportivi all’aperto. In Gallura, a Olbia e in molti altri centri, le ordinanze sindacali prevedono due giorni di sospensione delle attività, mentre il Consorzio di Bonifica ha disposto l’apertura della foce del Flumendosa per ridurre il rischio di allagamenti. Il direttore della Protezione civile regionale ha invitato la popolazione a limitare gli spostamenti, evitando l’uso dell’auto.

Sempre in Sardegna, l’ASL di Nuoro ha sospeso le visite specialistiche programmate nei distretti di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono. A Cagliari, invece, slittano gli appuntamenti per il rilascio della carta d’identità elettronica a causa della chiusura degli uffici comunali.

Situazione critica anche in Sicilia, dove sono stati sospesi i collegamenti marittimi veloci con le isole Eolie. Scuole chiuse a Lipari, Salina, Cefalù e in numerosi comuni della Sicilia orientale, da Catania all’Etna. In Calabria si registrano i primi disagi alla viabilità: a Bivongi è stata interrotta la strada provinciale SP95 per il crollo del manto stradale.

Le autorità ribadiscono che la chiusura delle scuole per allerta meteo è una misura di tutela della pubblica incolumità. In questi casi, come chiarito anche dalla normativa, il personale scolastico non è soggetto ad alcun obbligo di recupero orario, trattandosi di una sospensione dovuta a cause di forza maggiore.

Le prossime ore saranno decisive: la raccomandazione è di seguire gli aggiornamenti ufficiali e attenersi alle indicazioni della Protezione civile.

ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE 19 GENNAIO 2026

allerta meteoDocentiRegione CalabriaRegione SardegnaRegione sicilianaSiciliaStudenti

Allerta meteo 1° aprile: rossa in Abruzzo, disastro in Molise e Puglia. Scuole chiuse in diversi comuni

Allerta meteo 1° aprile, scuole chiuse in alcune zone: ecco dove

Allerta meteo, un sindaco: “Non diciamo più ‘ai miei tempi’. Non mi piace chiudere le scuole, non lo faccio certo per compiacere”

Allerta meteo Calabria, crolla atrio della scuola: tragedia sfiorata, alunni accompagnati a casa dal Comune

Allerta meteo Sicilia, Calabria, Basilicata: elenco scuole chiuse

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Riforma istituti tecnici, Flc Cgil proclama sciopero per il 7 maggio: si chiede ancora il rinvio, fallito tentativo di conciliazione

Redazione

A scuola con il taser e lo spray al peperoncino per paura delle aggressioni: la denuncia in tv degli studenti di una scuola di Parma

Redazione

Si laurea per caso insieme alla maestra che le ha insegnato a leggere: “Grazie a lei ho capito che volevo insegnare”

Redazione

Formazione personale ATA, più di 50 milioni dal PN 2021/2027: adesioni entro il 15 maggio 2026

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata