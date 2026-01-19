Allerta meteo Sicilia, Calabria e Sardegna, attesa per il ciclone “Harry”: elenco scuole chiuse

L’Italia fa i conti con una nuova, violenta ondata di maltempo. La Protezione civile ha diramato per oggi, lunedì 19 gennaio 2026, un’allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia e arancione per la Calabria, a causa dell’arrivo del ciclone “Harry”, definito dagli esperti come la peggiore burrasca degli ultimi vent’anni. Sono attese precipitazioni eccezionali, fino a 200 millimetri di pioggia, alimentate da intensi venti di Scirocco con raffiche che potranno raggiungere i 100 chilometri orari e mareggiate con onde fino a 5-6 metri lungo le coste ioniche.
Numerosi comuni hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. In Sardegna l’allerta ha portato allo stop non solo delle attività didattiche, ma anche alla chiusura di parchi pubblici, cimiteri e impianti sportivi all’aperto. In Gallura, a Olbia e in molti altri centri, le ordinanze sindacali prevedono due giorni di sospensione delle attività, mentre il Consorzio di Bonifica ha disposto l’apertura della foce del Flumendosa per ridurre il rischio di allagamenti. Il direttore della Protezione civile regionale ha invitato la popolazione a limitare gli spostamenti, evitando l’uso dell’auto.
Sempre in Sardegna, l’ASL di Nuoro ha sospeso le visite specialistiche programmate nei distretti di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono. A Cagliari, invece, slittano gli appuntamenti per il rilascio della carta d’identità elettronica a causa della chiusura degli uffici comunali.
Situazione critica anche in Sicilia, dove sono stati sospesi i collegamenti marittimi veloci con le isole Eolie. Scuole chiuse a Lipari, Salina, Cefalù e in numerosi comuni della Sicilia orientale, da Catania all’Etna. In Calabria si registrano i primi disagi alla viabilità: a Bivongi è stata interrotta la strada provinciale SP95 per il crollo del manto stradale.
Le autorità ribadiscono che la chiusura delle scuole per allerta meteo è una misura di tutela della pubblica incolumità. In questi casi, come chiarito anche dalla normativa, il personale scolastico non è soggetto ad alcun obbligo di recupero orario, trattandosi di una sospensione dovuta a cause di forza maggiore.
Le prossime ore saranno decisive: la raccomandazione è di seguire gli aggiornamenti ufficiali e attenersi alle indicazioni della Protezione civile.
Ecco l’elenco delle scuole chiuse lunedì 19 gennaio.
Scuole chiuse in Sicilia:
Agrigento
Capri Leone
Caronia
Catania
Gela
Giardini Naxos
Gioiosa Marea
Lentini
Lipari
Messina
Monforte San Giorgio
Mongiuffi Melia
Priolo Gargallo
Ragusa e i Comuni della provincia
San Marco d’Alunzio
Siracusa
Scordia
Taormina
Venetico
Scuole chiuse in Calabria
Amaroni
Andali
Borgia
Botricello
Caccuri
Caraffa
Catanzaro
Cerva
Cerenzia
Cirò
Cirò Marina
Cotronei
Crotone
Cutro
Gasperina
Gimigliano
Girifalco
Guardavalle
Isca sullo Ionio
Isola di Capo Rizzuto
Marcellinara
Melissa
Mesoraca
Palermiti
Petilia Policastro
Petronà
Roccabernarda
San Mauro Marchesato
Sersale
Settingiano
Sorbo San Basile
Soverato
Squillace
Stalettì
Strongoli
Tiriolo
Vallefiorita
Zagarise
Scuole chiuse in Sardegna
Aggius
Aglientu
Arbus
Aritzo
Armungia
Arzachena
Arzana
Badesi
Ballao
Bortigiadas
Budoni
Buggerru
Calangianus
Cagliari
Domusnovas
Escalaplano
Esterzili
Fluminimaggiore
Gadoni
Gairo
Golfo Aranci
Goni
Gonnesa
Iglesias
La Maddalena
Lanusei
Loiri Porto San Paolo
Luogosanto
Luras
Musei
Nuraminis
Nurri
Olbia
Orroli
Pabillonis
Palau
Perdasdefogu
Quartu Sant’Elena
Sadali
San Gavino Monreale
San Teodoro
San Vito
Sant’Antonio di Gallura
Santa Teresa Gallura
Sardara
Serramanna
Serrenti
Seui
Seulo
Telti
Tempio Pausania
Trinità d’Agultu e Vignola
Ulassai
Ussassai
Viddalba
Villaputzu
Villanova Tulo
Villasalto
Villasor