Allerta meteo Sicilia, Calabria e Sardegna, attesa per il ciclone “Harry”: elenco scuole chiuse

L’Italia fa i conti con una nuova, violenta ondata di maltempo. La Protezione civile ha diramato per oggi, lunedì 19 gennaio 2026, un’allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia e arancione per la Calabria, a causa dell’arrivo del ciclone “Harry”, definito dagli esperti come la peggiore burrasca degli ultimi vent’anni. Sono attese precipitazioni eccezionali, fino a 200 millimetri di pioggia, alimentate da intensi venti di Scirocco con raffiche che potranno raggiungere i 100 chilometri orari e mareggiate con onde fino a 5-6 metri lungo le coste ioniche.

Numerosi comuni hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. In Sardegna l’allerta ha portato allo stop non solo delle attività didattiche, ma anche alla chiusura di parchi pubblici, cimiteri e impianti sportivi all’aperto. In Gallura, a Olbia e in molti altri centri, le ordinanze sindacali prevedono due giorni di sospensione delle attività, mentre il Consorzio di Bonifica ha disposto l’apertura della foce del Flumendosa per ridurre il rischio di allagamenti. Il direttore della Protezione civile regionale ha invitato la popolazione a limitare gli spostamenti, evitando l’uso dell’auto.

Sempre in Sardegna, l’ASL di Nuoro ha sospeso le visite specialistiche programmate nei distretti di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono. A Cagliari, invece, slittano gli appuntamenti per il rilascio della carta d’identità elettronica a causa della chiusura degli uffici comunali.

Situazione critica anche in Sicilia, dove sono stati sospesi i collegamenti marittimi veloci con le isole Eolie. Scuole chiuse a Lipari, Salina, Cefalù e in numerosi comuni della Sicilia orientale, da Catania all’Etna. In Calabria si registrano i primi disagi alla viabilità: a Bivongi è stata interrotta la strada provinciale SP95 per il crollo del manto stradale.

Le autorità ribadiscono che la chiusura delle scuole per allerta meteo è una misura di tutela della pubblica incolumità. In questi casi, come chiarito anche dalla normativa, il personale scolastico non è soggetto ad alcun obbligo di recupero orario, trattandosi di una sospensione dovuta a cause di forza maggiore.

Le prossime ore saranno decisive: la raccomandazione è di seguire gli aggiornamenti ufficiali e attenersi alle indicazioni della Protezione civile.

ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE

Ecco l’elenco delle scuole chiuse lunedì 19 gennaio.

Scuole chiuse in Sicilia:

Agrigento

Capri Leone

Caronia

Catania

Gela

Giardini Naxos

Gioiosa Marea

Lentini

Lipari

Messina

Monforte San Giorgio

Mongiuffi Melia

Priolo Gargallo

Ragusa e i Comuni della provincia

San Marco d’Alunzio

Siracusa

Scordia

Taormina

Venetico

Scuole chiuse in Calabria

Amaroni

Andali

Borgia

Botricello

Caccuri

Caraffa

Catanzaro

Cerva

Cerenzia

Cirò

Cirò Marina

Cotronei

Crotone

Cutro

Gasperina

Gimigliano

Girifalco

Guardavalle

Isca sullo Ionio

Isola di Capo Rizzuto

Marcellinara

Melissa

Mesoraca

Palermiti

Petilia Policastro

Petronà

Roccabernarda

San Mauro Marchesato

Sersale

Settingiano

Sorbo San Basile

Soverato

Squillace

Stalettì

Strongoli

Tiriolo

Vallefiorita

Zagarise

Scuole chiuse in Sardegna

Aggius

Aglientu

Arbus

Aritzo

Armungia

Arzachena

Arzana

Badesi

Ballao

Bortigiadas

Budoni

Buggerru

Calangianus

Cagliari

Domusnovas

Escalaplano

Esterzili

Fluminimaggiore

Gadoni

Gairo

Golfo Aranci

Goni

Gonnesa

Iglesias

La Maddalena

Lanusei

Loiri Porto San Paolo

Luogosanto

Luras

Musei

Nuraminis

Nurri

Olbia

Orroli

Pabillonis

Palau

Perdasdefogu

Quartu Sant’Elena

Sadali

San Gavino Monreale

San Teodoro

San Vito

Sant’Antonio di Gallura

Santa Teresa Gallura

Sardara

Serramanna

Serrenti

Seui

Seulo

Telti

Tempio Pausania

Trinità d’Agultu e Vignola

Ulassai

Ussassai

Viddalba

Villaputzu

Villanova Tulo

Villasalto

Villasor