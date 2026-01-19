Allerta meteo Sicilia, Calabria e Sardegna, ecco le scuole chiuse 20 gennaio 2026

L’Italia fa i conti con una nuova, violenta ondata di maltempo. La Protezione civile ha diramato per oggi, lunedì 19 gennaio 2026, un’allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia e arancione per la Calabria, a causa dell’arrivo del ciclone “Harry”, definito dagli esperti come la peggiore burrasca degli ultimi vent’anni. Sono attese precipitazioni eccezionali, fino a 200 millimetri di pioggia, alimentate da intensi venti di Scirocco con raffiche che potranno raggiungere i 100 chilometri orari e mareggiate con onde fino a 5-6 metri lungo le coste ioniche.

ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE 20 GENNAIO 2026

Ecco l’elenco delle scuole chiuse lunedì 20 gennaio.

Calabria

Scuole chiuse in provincia di Catanzaro

Amato

Gizzeria

Isca sullo Ionio

Lamezia Terme

Miglierina

San Sostene

Sellia Marina

Tiriolo

Scuole chiuse in provincia di Cosenza

Amendolara

Longobucco

Scuole chiuse in provincia di Reggio Calabria

Reggio Calabria

Gioia Tauro

Locri

Melicuccà

Melicucco

Melito di Porto Salvo

Montebello Jonico

Motta San Giovanni

Oppido Mamertina

Palmi

Samo

Seminara

Scuole chiuse in provincia di Crotone

Verzino

Scuole chiuse in provincia di Vibo Valentia

Vibo Valentia

Sicilia

Scuole chiuse in provincia di Messina

Messina

Capo d’Orlando

Capri Leone

Caronia

Castell’Umberto

Condrò

Forza d’Agrò

Furci Siculo

Galati Mamertino

Gioiosa Marea

Librizzi

Lipari

Montagnareale

Naso

Nizza di Sicilia

Novara di Sicilia

Pace del Mela

Piraino

Roccella Valdemone

Rodì Milici

San Marco d’Alunzio

Sant’Agata di Militello

Sant’Alessio Siculo

Savoca

Scaletta Zanclea

Spadafora

Torregrotta

Ucria

Scuole chiuse in provincia di Catania

Catania

Aci Sant’Antonio

Aci Catena

Acireale

Adrano

Giarre

Linguaglossa

Mascalucia

San Pietro Clarenza

Valverde

Scuole chiuse in provincia di Caltanissetta

Caltanissetta

Gela

Mussomeli

Niscemi

Riesi

Scuole chiuse in provincia di Agrigento

Agrigento

Camastra

Canicattì

Cianciana

Licata

Scuole chiuse in provincia di Siracusa

Siracusa e tutti i Comuni della Provincia

Scuole chiuse in provincia di Ragusa

Ragusa e tutti i Comuni della provincia

Scuole chiuse in provincia di Trapani

Marsala

Pantelleria

Scuole chiuse in provincia di Palermo

Cefalù

Sardegna

Arzachena

Cagliari

Calangianus

Carbonia

Barrali

Decimomannu

Dolianova

Domusnovas

Loiri Porto San Paolo

Monastir

Olbia

Santa Teresa Gallura

Sinnai

Villaputzu

Numerosi comuni hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. In Sardegna l’allerta ha portato allo stop non solo delle attività didattiche, ma anche alla chiusura di parchi pubblici, cimiteri e impianti sportivi all’aperto. In Gallura, a Olbia e in molti altri centri, le ordinanze sindacali prevedono due giorni di sospensione delle attività, mentre il Consorzio di Bonifica ha disposto l’apertura della foce del Flumendosa per ridurre il rischio di allagamenti. Il direttore della Protezione civile regionale ha invitato la popolazione a limitare gli spostamenti, evitando l’uso dell’auto.

Sempre in Sardegna, l’ASL di Nuoro ha sospeso le visite specialistiche programmate nei distretti di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono. A Cagliari, invece, slittano gli appuntamenti per il rilascio della carta d’identità elettronica a causa della chiusura degli uffici comunali.

Situazione critica anche in Sicilia, dove sono stati sospesi i collegamenti marittimi veloci con le isole Eolie. Scuole chiuse a Lipari, Salina, Cefalù e in numerosi comuni della Sicilia orientale, da Catania all’Etna. In Calabria si registrano i primi disagi alla viabilità: a Bivongi è stata interrotta la strada provinciale SP95 per il crollo del manto stradale.

Le autorità ribadiscono che la chiusura delle scuole per allerta meteo è una misura di tutela della pubblica incolumità. In questi casi, come chiarito anche dalla normativa, il personale scolastico non è soggetto ad alcun obbligo di recupero orario, trattandosi di una sospensione dovuta a cause di forza maggiore.

Le prossime ore saranno decisive: la raccomandazione è di seguire gli aggiornamenti ufficiali e attenersi alle indicazioni della Protezione civile.