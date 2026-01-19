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19.01.2026
Aggiornato il 20.01.2026 alle 10:11

Allerta meteo Sicilia, Calabria e Sardegna, ecco le scuole chiuse 20 gennaio 2026

Redazione
Indice
ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE 20 GENNAIO 2026
ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE 19 GENNAIO 2026

L’Italia fa i conti con una nuova, violenta ondata di maltempo. La Protezione civile ha diramato per oggi, lunedì 19 gennaio 2026, un’allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia e arancione per la Calabria, a causa dell’arrivo del ciclone “Harry”, definito dagli esperti come la peggiore burrasca degli ultimi vent’anni. Sono attese precipitazioni eccezionali, fino a 200 millimetri di pioggia, alimentate da intensi venti di Scirocco con raffiche che potranno raggiungere i 100 chilometri orari e mareggiate con onde fino a 5-6 metri lungo le coste ioniche.

ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE 20 GENNAIO 2026

Ecco l’elenco delle scuole chiuse lunedì 20 gennaio.

Calabria

Scuole chiuse in provincia di Catanzaro

  • Amato
  • Gizzeria
  • Isca sullo Ionio
  • Lamezia Terme
  • Miglierina
  • San Sostene
  • Sellia Marina
  • Tiriolo

Scuole chiuse in provincia di Cosenza

  • Amendolara
  • Longobucco

Scuole chiuse in provincia di Reggio Calabria

  • Reggio Calabria
  • Gioia Tauro
  • Locri
  • Melicuccà
  • Melicucco
  • Melito di Porto Salvo
  • Montebello Jonico
  • Motta San Giovanni
  • Oppido Mamertina
  • Palmi
  • Samo
  • Seminara

Scuole chiuse in provincia di Crotone

  • Verzino

Scuole chiuse in provincia di Vibo Valentia

  • Vibo Valentia

Sicilia

Scuole chiuse in provincia di Messina

  • Messina
  • Capo d’Orlando
  • Capri Leone
  • Caronia
  • Castell’Umberto
  • Condrò
  • Forza d’Agrò
  • Furci Siculo
  • Galati Mamertino
  • Gioiosa Marea
  • Librizzi
  • Lipari
  • Montagnareale
  • Naso
  • Nizza di Sicilia
  • Novara di Sicilia
  • Pace del Mela
  • Piraino
  • Roccella Valdemone
  • Rodì Milici
  • San Marco d’Alunzio
  • Sant’Agata di Militello
  • Sant’Alessio Siculo
  • Savoca
  • Scaletta Zanclea
  • Spadafora
  • Torregrotta
  • Ucria

Scuole chiuse in provincia di Catania

  • Catania
  • Aci Sant’Antonio
  • Aci Catena
  • Acireale
  • Adrano
  • Giarre
  • Linguaglossa
  • Mascalucia
  • San Pietro Clarenza
  • Valverde

Scuole chiuse in provincia di Caltanissetta

  • Caltanissetta
  • Gela
  • Mussomeli
  • Niscemi
  • Riesi

Scuole chiuse in provincia di Agrigento

  • Agrigento
  • Camastra
  • Canicattì
  • Cianciana
  • Licata

Scuole chiuse in provincia di Siracusa

  • Siracusa e tutti i Comuni della Provincia

Scuole chiuse in provincia di Ragusa

  • Ragusa e tutti i Comuni della provincia

Scuole chiuse in provincia di Trapani

  • Marsala
  • Pantelleria

Scuole chiuse in provincia di Palermo

  • Cefalù

Sardegna

  • Arzachena
  • Cagliari
  • Calangianus
  • Carbonia
  • Barrali
  • Decimomannu
  • Dolianova
  • Domusnovas
  • Loiri Porto San Paolo
  • Monastir
  • Olbia
  • Santa Teresa Gallura
  • Sinnai
  • Villaputzu

Numerosi comuni hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. In Sardegna l’allerta ha portato allo stop non solo delle attività didattiche, ma anche alla chiusura di parchi pubblici, cimiteri e impianti sportivi all’aperto. In Gallura, a Olbia e in molti altri centri, le ordinanze sindacali prevedono due giorni di sospensione delle attività, mentre il Consorzio di Bonifica ha disposto l’apertura della foce del Flumendosa per ridurre il rischio di allagamenti. Il direttore della Protezione civile regionale ha invitato la popolazione a limitare gli spostamenti, evitando l’uso dell’auto.

Sempre in Sardegna, l’ASL di Nuoro ha sospeso le visite specialistiche programmate nei distretti di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono. A Cagliari, invece, slittano gli appuntamenti per il rilascio della carta d’identità elettronica a causa della chiusura degli uffici comunali.

Situazione critica anche in Sicilia, dove sono stati sospesi i collegamenti marittimi veloci con le isole Eolie. Scuole chiuse a Lipari, Salina, Cefalù e in numerosi comuni della Sicilia orientale, da Catania all’Etna. In Calabria si registrano i primi disagi alla viabilità: a Bivongi è stata interrotta la strada provinciale SP95 per il crollo del manto stradale.

Le autorità ribadiscono che la chiusura delle scuole per allerta meteo è una misura di tutela della pubblica incolumità. In questi casi, come chiarito anche dalla normativa, il personale scolastico non è soggetto ad alcun obbligo di recupero orario, trattandosi di una sospensione dovuta a cause di forza maggiore.

Le prossime ore saranno decisive: la raccomandazione è di seguire gli aggiornamenti ufficiali e attenersi alle indicazioni della Protezione civile.

ELENCO COMPLETO SCUOLE CHIUSE 19 GENNAIO 2026

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