Alternanza scuola lavoro, studente ferito: braccio fratturato da un tornio, trasportato d’urgenza in ospedale

Oggi, 27 febbraio, si sarebbe consumato un brutto incidente sul lavoro, in particolare all’interno di un percorso di alternanza scuola lavoro. Un giovane minorenne si è ferito durante il turno di lavoro in un’azienda che si occupa della lavorazione del ferro per l’edilizia e meccanica di precisione.

La prima ricostruzione

A dare la notizia è un giornale locale, Rieti Life. Secondo le prime informazioni, il giovane, mentre operava su un tornio, ha subito una frattura multipla al braccio. Il guanto indossato dallo studente sarebbe stato catturato dalla macchina, che con la sua forza ha trascinato il braccio del ragazzo, causando il grave infortunio. La forza del tornio avrebbe trascinato il giovane verso la macchina, prima che potesse arrestarsi.

Immediatamente soccorso dai presenti sul luogo di lavoro e da personale medico, il giovane sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale a Roma per ricevere le cure necessarie. Al momento, si trovano in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti, con particolare attenzione alle circostanze dell’incidente e alla dinamica. Nel frattempo, cresce l’apprensione per le condizioni dell’arto del giovane, il cui recupero rimane incerto.

Alternanza scuola lavoro, gli incidenti

Impossibile non pensare ad altri incidenti gravi che hanno visto come vittime studenti in alternanza scuola lavoro o in percorsi professionali. Il 21 gennaio 2022 un ragazzo di diciotto anni, Lorenzo Parelli è morto sul lavoro.

Sul ragazzo si è abbattuta una trave d’acciaio, nell’ultimo giorno di stage nella ditta dove svolgeva il tirocinio previsto dal suo corso di studi, gestito dal Centro di formazione professionale dell’Istituto salesiano Bearzi di Udine.

Il 18enne Giuliano De Seta è morto mentre svolgeva un’attività relativa all’alternanza scuola lavoro in un’azienda di Noventa di Piave (Venezia). Il ragazzo è rimasto schiacciato da un pesantissimo blocco di acciaio.