Alunna 17enne precipita dal balcone di casa: era stata appena bocciata all’esame di riparazione per il secondo anno di fila

Una notizia tristissima: una ragazza di diciassette anni di Latina è morta dopo essere precipitata dal balcone di casa sua, al quinto piano. La giovane era stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico prima di essere ricoverata nel reparto di Rianimazione in condizioni gravissime, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

La prima ricostruzione

Come riporta Rai News, la giovane è morta nella notte, mentre il fatto è accaduto ieri, 29 agosto. Sull’episodio indagano gli agenti di polizia. Si pensa al gesto volontario: la ragazza era stata bocciata ad un esame di riparazione, per il secondo anno consecutivo.

Ovviamente, al momento non è possibile fare alcun collegamento certo tra la morte e una possibile frustrazione della ragazza dovuta al “fallimento”. Sicuramente, si tratta di una delle piste su cui indagano gli inquirenti.

“Di scuola non si può morire”

“Questa notizia ha suscitato forte dolore tra di noi”, spiega Bianca Piergentili, coordinatrice regionale della Rete degli Studenti Medi. “Al contempo, però, proviamo una forte rabbia nei confronti di un Ministro all’Istruzione che continua ad ignorare le necessità delle studentesse e degli studenti, sono anni che denunciamo un sistema scolastico tossico che insegna competizione invece di darci gli strumenti per costruirci un futuro. Di scuola non si può morire, Ministro ci ascolti perché noi non siamo numeri”.