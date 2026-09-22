Alunna di terza media minaccia una compagna con un coltello: tragedia sfiorata, verrà sospesa

Ancora violenza nelle scuole italiane: stavolta ci troviamo a Marsala, nel trapanese. Qui oggi, 22 settembre, come riportano giornali locali come Tp24, un’alunna di terza media ha minacciato una compagna puntandole contro un coltello.
Per fortuna nessuno è rimasto ferito, se non per alcuni graffi. Dopo l’episodio la scuola ha immediatamente attivato le procedure previste. Sono stati chiamati i Carabinieri, intervenuti nell’istituto, e sono state contattate le famiglie delle ragazze coinvolte.
La dirigente scolastica ha confermato di avere informato le forze dell’ordine e la Procura e di avere disposto la sospensione dell’alunna. L’episodio sarà adesso ricostruito nei suoi dettagli, soprattutto per comprendere che cosa abbia provocato un gesto tanto improvviso.
Destano profonda preoccupazione i fatti verificatisi oggi presso l’Istituto Comprensivo “Vito Pipitone” di Marsala, dove un’alunna si è introdotta a scuola armata di coltello aggredendo una compagna. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche, sventato solo grazie alla prontezza dei docenti e del personale scolastico presente.
L’Anief Sicilia esprime vicinanza alla comunità scolastica e ribadisce la necessità non più rinviabile di strutturare interventi concreti di prevenzione e supporto all’interno degli istituti.
“Quanto accaduto a Marsala rappresenta un campanello d’allarme che non può lasciarci indifferenti – dichiara Giovanni Portuesi, presidente regionale Anief Sicilia – oltre alle doverose misure di sicurezza e ai provvedimenti necessari, occorre comprendere che la scuola è spesso il terminale di disagi sociali e psicologici complessi che gravano sulle spalle delle famiglie e degli stessi studenti. Non possiamo continuare a scaricare sull’organico docente la responsabilità di gestire emergenze comportamentali ed emotive senza gli strumenti adatti”.
“Torniamo a chiedere con forza la presenza stabile di figure specializzate, come lo psicologo scolastico e il pedagogista, e il potenziamento dell’organico del personale ATA e docente per garantire un costante presidio e la sicurezza di tutti.”