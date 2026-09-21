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21.09.2026

“Tutti a Scuola”, alle 16.30 l’inaugurazione dell’anno scolastico su Raiuno con Mattarella e Valditara. Tutti gli aggiornamenti sul nostro portale

Redazione
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Indice
Appuntamento su La Tecnica della Scuola
La scuola siciliana ad Amatrice
Il Boggio Lera di Catania, campione del mondo di robotica
Il progetto CyberAngel del Galilei di Palermo

Oggi, lunedì 21 settembre si terrà la cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico 2026/2027, “Tutti a scuola”, quest’anno ad Amatrice, in provincia di Rieti, nel decennale del sisma del 2016. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, l’appuntamento si svolgerà presso l’Istituto “Sergio Marchionne”, ex “Romolo Capranica”, nella nuova sede della frazione San Cipriano, e sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e RaiPlay a partire dalle 16.30.

Appuntamento su La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola seguirà, come ogni anno, l’evento. A partire dalle 16.30 il portale tecnicadellascuola.it darà aggiornamenti continui sulla cerimonia. Le dichiarazioni dei protagonisti, le premiazioni, gli ospiti e tutte le fasi dell’evento, come sempre molto atteso dal mondo scolastico.

La scuola siciliana ad Amatrice

A rappresentare l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia sarà il Direttore generale Filippo Serra, accompagnato da una delegazione di due istituti scolastici selezionati per il valore delle esperienze sviluppate in campo di innovazione, educazione e partecipazione degli studenti.

Il Boggio Lera di Catania, campione del mondo di robotica

Dal Liceo Scientifico “Boggio Lera” di Catania, guidato dalla dirigente Valeria Pappalardo, arriva la squadra di robotica educativa che nel 2026 ha conquistato il titolo mondiale alla RoboCup Junior, nella categoria OnStage Advanced, frutto di un percorso pluriennale tra programmazione, robotica, stampa 3D e intelligenza artificiale, che ha aperto agli studenti anche occasioni di confronto con il mondo produttivo.

Intervista agli studenti del Boggio Lera

youtube.com/watch?v=muzpHZC86pU&source_ve_path=OTY3MTQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.tecnicadellascuola.it%2F

Il progetto CyberAngel del Galilei di Palermo

Dal Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Palermo, guidato dalla dirigente Chiara Di Prima, arriva invece CyberAngel, progetto di peer education contro bullismo e cyberbullismo in cui studentesse e studenti formati diventano punti di riferimento per i coetanei. L’iniziativa ha ricevuto lo scorso maggio il riconoscimento del Ministero come best practice nazionale, entrando nella sezione “Fare Rete” del portale ministeriale dedicato al contrasto del bullismo.

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