Inizio anno scolastico, secondo incontro con i dirigenti siciliani: le proposte per docenti e studenti e le priorità

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2026-27, si è svolta a Trapani la seconda tappa del ciclo di incontri promosso dalla Regione Siciliana e dall’Ufficio Scolastico Regionale per ascoltare il mondo della scuola e raccogliere indicazioni operative. L’incontro, ospitato presso l’Istituto Superiore “S. Calafato – G.B. Amico” con l’intervento della dirigente Vita D’Amico, è stato promosso dall’Assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano e accolto dal dirigente dell’Ambito territoriale di Trapani, Davide Nugnes.

Le proposte chiave per il personale scolastico e gli studenti

Dal confronto sono emerse diverse priorità d’intervento destinate a impattare direttamente sulla vita quotidiana e didattica degli istituti:

Decoro e climatizzazione delle strutture: Nuovi finanziamenti dedicati al decoro degli ambienti scolastici e la predisposizione di un piano strutturale per il condizionamento termico degli edifici.

Nuovi finanziamenti dedicati al decoro degli ambienti scolastici e la predisposizione di un piano strutturale per il condizionamento termico degli edifici. Formazione sulla sicurezza: Investimenti specifici sulla formazione in materia di sicurezza rivolti a chi opera nel mondo della scuola.

Investimenti specifici sulla formazione in materia di sicurezza rivolti a chi opera nel mondo della scuola. Supporto alla mobilità e ai viaggi d’istruzione: Aiuti per il trasporto scolastico degli studenti degli istituti agrari e interventi per le scuole delle isole minori (Pantelleria e isole Egadi) volti ad abbattere i costi dei viaggi d’istruzione.

Aiuti per il trasporto scolastico degli studenti degli istituti agrari e interventi per le scuole delle isole minori (Pantelleria e isole Egadi) volti ad abbattere i costi dei viaggi d’istruzione. Sbocchi professionali per l’indirizzo socio-sanitario: Revisione normativa per consentire agli studenti degli istituti superiori socio-sanitari di conseguire con maggiore facilità l’abilitazione professionale al termine degli studi.

Le parole dell’assessore Mimmo Turano

L’Assessore Turano ha sottolineato la centralità dell’ascolto delle istituzioni scolastiche: “Ho scelto di inaugurare l’anno scolastico ripetendo l’esperienza dello scorso anno e adottando un metodo basato sull’ascolto della comunità scolastica e delle questioni più urgenti, per provare a trasformare la scuola siciliana. Oggi a Trapani sono emerse idee e proposte molto interessanti che porteremo avanti nei prossimi mesi, in particolare sul tema della riqualificazione degli ambienti didattici. Su questo lavoreremo, così come stiamo già lavorando a un piano strutturale di condizionamento degli edifici scolastici e per aiutare le scuole delle isole minori, come Pantelleria e le isole Egadi, ad abbattere i costi di trasporto per gli studenti in viaggio di istruzione, come abbiamo già fatto per Lampedusa e Linosa”.

La visione dell’Ambito Territoriale di Trapani

Il dirigente Davide Nugnes ha evidenziato l’importanza della collaborazione istituzionale a beneficio di tutta la comunità educativa: “L’avvio dell’anno scolastico è un momento di rinnovato impegno per tutta la comunità scolastica. L’incontro di oggi a Trapani ha rappresentato un’occasione per valorizzare il lavoro delle scuole del territorio e rafforzare la collaborazione tra l’assessorato regionale dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico provinciale, nel comune intento di supportare i dirigenti scolastici del Trapanese e nella condivisa responsabilità di garantire alle studentesse e agli studenti qualità dell’offerta formativa, inclusione e opportunità di crescita”.

I prossimi incontri sul territorio

Il ciclo di confronti prosegue mercoledì 23 settembre a Palermo, presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Ascione”, dove l’Assessore Turano e il dirigente Bernardo Moschella incontreranno i dirigenti scolastici della provincia.