Alunni con DSA. Iscrizione a scuola anno 2023/2024.

Le iscrizioni a scuola di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024, fissate dal 9 al 30 gennaio 2023, ad esclusione per i bambini della scuola dell’infanzia, avvengono in modo on line anche per gli alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento).

Iscrizione alunni DSA

Al fine di garantire il diritto allo studio di tutti la nota ministeriale oltre a disciplinare l’iscrizione dei disabili si pone il dovere di disciplinare l’iscrizione degli alunni con DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera o anche dispensati dalle prove scritte di lingua straniera dalle relative commissioni per gli esami di stato del primo ciclo.

Esonero insegnamento lingua straniera

L’art. 11, comma 13 del decreto legislativo n. 62/2017 sancisce quanto segue:

“In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato”.

Lo stesso comma 13 continua affermando che l’alunno:

“In sede di esame di Stato sostiene prove diverse, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma”.

Perfezionamento iscrizione

Alla luce di quanto affermato dall’art. 11 su citato, gli alunni con diagnosi di DSA hanno titolo a iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado se, dopo aver eseguito l’iscrizione on line, perfezionano la loro procedura presentando la relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 dalla quale si evinca di essere stati esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e dispensati dalle prove scritte di lingua straniera.