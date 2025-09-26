Alunni in difficoltà familiari: continua con successo il percorso gratuito per i docenti che devono farsi carico di tante situazioni

Minori in difficoltà, i casi sono tantissimi: tra alunni in affido, stranieri, figli di famiglie disastrate, i docenti devono barcamenarsi tra tante situazioni delicate. Grande successo per il corso Minori in difficoltà familiari a scuola, il cui webinar iniziale si è svolto il 23 settembre, che ha raggiunto un altissimo numero di iscritti, segno dell’importanza del tema.
Ma si può rivedere? Sì, la registrazione della diretta è visibile nella piattaforma, insieme ai relativi materiali. Il corso, comunque, non si è esaurito, anzi: si tratta di un percorso di trenta ore, che include anche videolezioni da fruire in modalità asincrona.
Quando finirà il percorso? Il 29 ottobre, con un altro webinar in diretta, di 2 ore.
I posti per gli incontri in diretta webinar sono esauriti. Se ti sei iscritto prima del 23 settembre riceverai sulla tua email un link per accedere all’incontro.
Se non hai fatto in tempo puoi comunque accedere alle registrazioni degli incontri nella sezione “LEZIONI” su corsi.tecnicadellascuola.it. Saranno caricate il giorno dopo.
Leggere i segnali del disagio
Ogni studente porta con sé una storia, talvolta segnata da fragilità e interruzioni nei legami familiari. Il docente ha un ruolo centrale nel riconoscere i segnali di difficoltà, comprendere come le esperienze vissute influiscano sull’apprendimento e attivare forme di sostegno. Serve uno sguardo attento, capace di distinguere tra difficoltà scolastiche e disagio relazionale.
Costruire relazioni inclusive
Accogliere non significa solo inserire un alunno in classe, ma promuovere un clima relazionale che favorisca la continuità e il senso di appartenenza. La scuola diventa così un luogo di stabilità, in cui valorizzare i vissuti come risorsa. Per riuscirci è necessario curare la comunicazione con le famiglie, collaborare con i servizi socio-sanitari e predisporre azioni didattiche mirate.
Strumenti per i docenti
Non bastano la sensibilità e la buona volontà: servono strumenti concreti. Dalla conoscenza della normativa su affido e adozione, alla capacità di progettare attività didattiche inclusive, fino all’uso di metodologie come circle time, animazione e narrazione. Una preparazione specifica consente agli insegnanti di trasformare una potenziale criticità in un’opportunità educativa, rafforzando la cultura dell’accoglienza a scuola.
I corsi
Su questi argomenti il corso Minori in difficoltà familiari a scuola a cura di Marisa Pavone, in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino e ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie).
