Alunni in difficoltà familiari, tante situazioni che i docenti devono affrontare: il corso gratuito

Le trasformazioni sociali degli ultimi anni hanno reso più variegati i percorsi di vita dei bambini. A scuola questo si traduce in un aumento di alunni che vivono situazioni familiari fragili, con bisogni educativi specifici e talvolta non immediatamente visibili. Per gli insegnanti diventa essenziale capire come accompagnarli senza improvvisare.. Ma come farlo senza sentirsi soli o impreparati?

Il progetto è esito della collaborazione tra l’Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA) e il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino.

Il corso di formazione intende aiutare a riconoscere e gestire le difficoltà familiari che incidono sul percorso scolastico degli studenti. È rivolto a docenti ed educatori per comprendere le dinamiche familiari complesse e attuare strategie di supporto efficaci in classe. Nella società multiculturale, la famiglia è un sistema complesso e questa poliedricità si riverbera sul sistema scolastico. La scuola accoglie molteplici diversità: tra queste, i minori adottati, affidati o inseriti in comunità; tra di essi vi sono anche minori con disabilità.

La varietà dei vissuti personali in aula rappresenta una risorsa, per valorizzare la conoscenza condivisa e stimolare la solidarietà. Per i docenti comporta una sfida progettuale, comunicativa e socio-relazionale. La scuola deve assicurare competenza professionale, per prevenire ed evitare comportamenti e scelte didattiche emarginanti. Gli insegnanti e gli educatori devono gestire la situazione con atteggiamenti sensibili e proattivi; devono saper affrontare le azioni didattiche e gli appuntamenti che scandiscono la vita della scuola.

Il corso si propone dunque di offrire un inquadramento giuridico, pedagogico-didattico sulla tematica e gli strumenti operativi per accogliere e accompagnare bambini e ragazzi con storie complesse, in un’ottica progettuale inclusiva.

Obiettivi e competenze attese

Promuovere una cultura dell’accoglienza a scuola dei minori con difficoltà familiari

Favorire l’acquisizione della lettura del disagio sociale dei minori con famiglie vulnerabili

Acquisire conoscenze rispetto alla configurazione delle famiglie oggi e in particolare dell’istituto dell’adozione e dell’affidamento familiare

Acquisire conoscenze relative alla normativa e alle linee guida per i minori in affidamento, in comunità e adottati

Acquisire competenze di progettazione educativa, curricolare e didattica adeguate a minori con storie complesse

Sviluppare competenze nella relazione con famiglie e servizi

Acquisire capacità di utilizzare metodologie e strumenti didattici inclusivi.

Contenuti

La famiglia ieri e le famiglie oggi: generatività ed eventi critici

Gli istituti dell’adozione e dell’affidamento familiare; i minori in comunità; i minori stranieri non accompagnati. Dati qualitativi e quantitativi

Il ruolo educativo e didattico della scuola; dall’iscrizione alla frequenza di minori con storie familiari complesse; la prima accoglienza e le “parole giuste per parlare”; contrastare stereotipi e pregiudizi per una buona inclusione in classe; segnalare per tutelare

Dall’extra-scuola alla scuola: sostegni dai genitori e dai servizi di territorio

Proposte per un’azione educativa inclusiva; ripensare le azioni didattiche; le discipline “sensibili” al tema delle storie familiari; i libri di testo.

Destinatari

Docenti e Educatori di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado. Operatori sociali e Rappresentanti di Associazioni del Terzo Settore.

Relatrici

Marisa Pavone, pedagogista speciale, Università degli Studi di Torino

Paola Ricchiardi, pedagogista sperimentale, docente all’Università degli Studi di Torino

Natalia Stranieri, componente Gruppo Scuola ANFAA

Giuseppina Tiraboschi, Insegnantedi Scuola Primaria, componente Gruppo Scuola ANFAA

Frida Tonizzo, Assistente sociale e Presidente Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA)

