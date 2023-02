Alunni intossicati durante un’esercitazione di chimica: hanno maneggiato una sostanza pericolosa scambiandola con un’altra

In una scuola lombarda, l’Istituto tecnico scientifico Albert Einstein di Vimercate (Monza e Brianza), nella mattinata di oggi, lunedì 20 febbraio, ha avuto luogo un incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Tutto è successo nel corso di un’esercitazione in classe di chimica.

A riportare la vicenda sono stati i principali media, come La Repubblica e Il Corriere della Sera. A quanto pare, nel corso dell’esperimento, cinque studenti avrebbero maneggiato in maniera errata delle sostanze pericolose, diffondendo vapori nocivi nel locale scolastico.

Una tragedia sfiorata?

Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto i mezzi inviati dal pronto soccorso, dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza, e dalla stazione carabinieri di Vimercate. Gli alunni, per fortuna, non hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale; i ragazzi, tutti minorenni, hanno semplicemente accusato lievi malori e giramenti di testa.

Sembra che i cinque abbiano maneggiato la sostanza nociva per errore, avendola scambiata per un’altra, inalandola e accusando così malessere da intossicazione. Sembra che la tempestività con la quale sono intervenuti i soccorsi abbia scongiurato conseguenze ben più tragiche. Come riporta Fanpage.it, non sembrerebbero esserci informazioni circa a una evacuazione dell’intero istituto.