Alunni plusdotati, didattica inclusiva e digitale: i corsi e-learning di Fondazione Patrizio Paoletti

Ogni giorno si chiede agli insegnanti di innovare, includere, motivare, gestire il digitale, comprendere i bisogni degli alunni e mediare con le famiglie. Ma chi si prende cura di loro? È ora che la formazione serva davvero a rafforzare chi insegna, non solo a riempire caselle.

Per rispondere a questa esigenza, è stato strutturato un percorso di formazione online che comprende tre corsi e-learning distinti ma complementari, tutti progettati da un team interdisciplinare della Fondazione Patrizio Paoletti. Ciascun corso è rivolto a insegnanti di ogni ordine e grado, con la possibilità di acquisto anche tramite Carta Docente.

Questi percorsi sono un’opportunità formativa indispensabile per migliorare la pratica educativa, promuovendo un apprendimento inclusivo e multimediale. La Fondazione Patrizio Paoletti è attiva da oltre 20 anni nella ricerca e promozione della salute globale per il benessere dell’individuo e dell’insieme, contribuendo a migliori stili di vita, benessere, equilibrio, affettività e socialità.

I corsi

Il corso “Didattica digitale: rafforzare competenze nella scuola che cambia” si concentra sull’integrazione delle tecnologie in aula e sulla gestione di ambienti digitali per un apprendimento efficace. Vengono esplorate metodologie innovative e strumenti per potenziare la mediazione didattica, riconoscendo il digitale come un’opportunità di ampliamento dei mezzi a disposizione. Tra i punti tematici, si indagano i diversi approcci pedagogici per l’integrazione del digitale, l’apprendimento multimediale (teoria e pratica), la consapevolezza informatica nella gestione del web, l’uso di audiovisivi e immagini, e modelli di e-learning efficaci. Il corso affronta anche tematiche attuali come il Cooperative Learning e il Debate nella didattica digitale, la Flipped classroom e la prevenzione del Cyberbullismo. Gli obiettivi includono l’acquisizione di modelli e strumenti per la valutazione nella didattica digitale e strategie inclusive nella gestione del gruppo classe, rafforzando la comprensione e l’utilizzo delle potenzialità degli strumenti digitali e le strategie collaborative. Le competenze mappate includono la Comunicazione efficace e la Valutazione.

Il percorso formativo “L’avanguardia dell’inclusione: pedagogia e neuroscienze” si propone di fornire strumenti pratici e teorici per affrontare le sfide educative legate ai Bisogni Educativi Speciali (BES), ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), alla plusdotazione e alle diversità culturali. Il corso approfondisce la normativa vigente in materia di inclusione scolastica, inclusa la direttiva riguardante i BES, e indaga come la scuola possa offrire risposte personalizzate ai bisogni fisici, fisiologici, psicologici e sociali degli studenti.

Tra i punti tematici, si esplorano l’introduzione alla neuro-psico-pedagogia didattica, gli stili di apprendimento, la gestione delle emozioni e la creazione di ambienti efficaci, puntando a scoprire e valorizzare i talenti degli alunni. L’obiettivo primario è acquisire saperi in ambito neuroscientifico per potenziare la relazione individuale con gli allievi, rafforzare le competenze psico-pedagogiche e sociali dell’insegnante e imparare a elaborare attività didattiche che favoriscano il massimo sviluppo delle potenzialità e neutralizzino le disuguaglianze sociali. Le competenze mappate includono la capacità di riconoscere e gestire i bisogni della classe, la progettazione di interventi inclusivi e l’utilizzo di un approccio didattico differenziato, oltre alla creazione di ambienti collaborativi.

Infine, il corso “Teacher training: neuroscienze e strumenti per la didattica” guida gli insegnanti nella comprensione dei processi cognitivi e delle tecniche più efficaci per favorire l’apprendimento, basandosi sulle più recenti scoperte neuroscientifiche. Viene data centralità alla “neuro-psico-pedagogia didattica”, intesa come una nuova frontiera per l’educazione che esplora il funzionamento del cervello.

I punti tematici includono la plasticità cerebrale, i neuroni specchio e l’empatia, l’intelligenza emotiva e come cambia il cervello durante lo sviluppo, dalla nascita all’adolescenza. Si sottolinea l’importanza della relazione nel trasferimento del sapere e della mediazione in pedagogia. Gli obiettivi del corso sono aggiornarsi sul funzionamento dell’essere umano e utilizzare tale sapere per educare, permettendo al potenziale di esprimersi, e approfondire i meccanismi di apprendimento e relazionali che lo facilitano. Questo percorso mira a sviluppare consapevolezza di sé, competenze relazionali, empatia e strategie di apprendimento, oltre a una comunicazione efficace.

Il progetto gratuito di Fondazione Patrizio Paoletti

Il progetto “Prefigurare il Futuro”, il primo percorso formativo del genere in Italia, accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), mira a rafforzare la comunità educante, includendo studenti, genitori e insegnanti. Promosso dalla Fondazione Patrizio Paoletti, ente filantropico del terzo settore e istituto di ricerca specializzata in neuropsicopedagogiadidattica, il progetto si propone di fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide attuali, trasformando le crisi in vere e proprie opportunità di sviluppo personale e collettivo.

Il percorso è valido solo per le scuole secondarie di secondo grado.

La ricerca

Il percorso prevede una ricerca scientifica quali e quantitativa di monitoraggio realizzata in collaborazione con L’Università di Padova che ha lo scopo di offrire una fotografia sulle sfide e risorse della comunità e rendere ancora più efficace il programma didattico.