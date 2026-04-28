Alunno si fa male in classe, chi è il responsabile?

Basta un attimo: una caduta in classe, un litigio, un gesto imprevedibile. E il docente si ritrova solo, a rispondere civilmente, penalmente, perfino patrimonialmente. Eppure su responsabilità così pesanti si naviga ancora a vista. Conoscere le regole e le tutele previste dalla normativa non è un lusso: è una difesa concreta.

Il quadro normativo: cosa dice la Costituzione

Il punto di partenza è l’articolo 28 della Costituzione, che stabilisce come i funzionari e i dipendenti dello Stato siano direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti, secondo le leggi penali, civili e amministrative. Per il personale scolastico questo si traduce in un ventaglio articolato di forme di responsabilità: civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare. La responsabilità civile può essere sia diretta, per danni causati dal docente stesso, sia indiretta, per danni provocati dai propri studenti. A queste si aggiunge la responsabilità patrimoniale, quella che più di frequente preoccupa chi lavora ogni giorno nelle aule. Un sistema normativo complesso, che richiede conoscenza e consapevolezza da parte di chi opera nella scuola.

La culpa in vigilando: quando scatta la responsabilità

Il cuore della questione ruota attorno al concetto di culpa in vigilando, ovvero l’accertamento che l’omissione di sorveglianza da parte di un docente ha determinato un danno. Durante tutto il periodo in cui un alunno è affidato alla scuola, il docente ne è responsabile: una mancata osservanza di tale obbligo dà origine a responsabilità per omissione. Il dovere di vigilanza è massimo nei confronti degli alunni della scuola dell’infanzia e degli alunni con disabilità. Rientra in questo perimetro anche il cosiddetto danno da autolesione, quando cioè è l’alunno stesso a causare un danno a se stesso: anche in questo caso il docente è tenuto a vigilare fintanto che l’alunno gli è affidato. Analogamente, il cambio dell’ora non sospende l’obbligo di sorveglianza, poiché fa parte integrante dell’attività didattica. A fondamento di questo orientamento c’è l’ordinanza della Corte di cassazione n. 24835 del 2011, secondo cui l’iscrizione a scuola genera un vincolo negoziale che obbliga l’istituzione a vigilare sulla sicurezza dell’alunno in tutte le sue espressioni.

La prova liberatoria: l’unica via d’uscita

Esiste tuttavia una circostanza in cui il docente può essere esonerato da ogni responsabilità: si tratta della cosiddetta prova liberatoria. Il docente deve dimostrare che il danno era inevitabile, in quanto talmente imprevedibile, repentino e improvviso da non poter essere evitato in alcun modo. Non è sufficiente la semplice presenza fisica: occorre provare che, pur essendo presenti e attenti, l’accadimento non avrebbe potuto essere impedito. Una soglia alta, che riflette la centralità del ruolo di tutela assegnato al personale scolastico dalla normativa vigente. Conoscere questa distinzione è fondamentale: significa sapere quando ci si trova in una zona di rischio reale e quando, invece, si può agire con maggiore serenità. La consapevolezza delle proprie responsabilità, in definitiva, è il primo strumento di protezione per chi lavora ogni giorno a contatto con i minori.

Il corso

Su questi argomenti il corso Le responsabilità del docente: penale, civile e disciplinare, a cura di Reginaldo Palermo, in programma dal 14 aprile.

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