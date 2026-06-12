Diretta video

Scuola Talk: Ricorsi su voti e maturità: cosa devono sapere i docenti

guarda
BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
13.06.2026

Scatti di anzianità dei docenti, ecco come funziona la progressione di carriera per chi è di ruolo

Lucio Ficara
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Scatti di anzianità dei docenti
Aumenti stipendiali docenti 2025/2027

Nel cedolino mensile dei docenti troviamo, tra gli altri dati, due informazioni importanti: 1) la classe stipendiale; 2) la data di scadenza di appartenenza a quella classe stipendiale e quindi di accesso alla successiva.

Nell’immagine vediamo un cedolino di un docente che si trova in Cl/Fascia: 28 e che ha una scadenza della classe stipendiale 28 il 31 agosto del 2029.

Scatti di anzianità dei docenti

Le classi stipendiali sono 6, la prima classe indicata con 0 è quella che va da 0 ad 8, la seconda è quella che va da 9 a 14 e si indica nel cedolino con 9, la terza va da 15 a 20 e si indica con 15, la quarta va da 21 a 27 e si indica con 21, poi c’è la classe stipendiale 28 che va da 28 a 34 anni ed infine c’è la sesta ed ultima classe che è la 35 fino alla pensione.

Aumenti stipendiali docenti 2025/2027

A regime, quando sarà attuato il rinnovo contrattuale per i docenti 2025-2027 si percepirà da un minimo di 23.742,40 euro lordi annui di un docente di scuola dell’infanzia e primaria in classe stipendiale “0”, ad un massimo di 39.953,75 euro lordi annui di un docente di ruolo laureato della scuola secondaria di II grado in classe stipendiale “35”.

classi stipendialiScatti di anzianitàstipendi

Scatti stipendiali docenti, sono sei per l’intera carriera. Si parte con la classe “0” e poi si può arrivare alla “35”.

Docenti italiani sempre più anziani, il riscatto della laurea è una chimera e arrivano in pensione a 70 anni con oltre 43 anni effettivi di contributi

Stipendi docenti, negli ultimi 30 anni non c’è stata una reale progressione

Docenti e Ata, ecco come recuperare gli anni preruolo non calcolati in ricostruzione carriera

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Scatti di anzianità dei docenti, ecco come funziona la progressione di carriera per chi è di ruolo

Lucio Ficara

Studenti, a 400mila il Consiglio di classe ha dato almeno un debito: possono andare a lezione dai loro docenti? Certo che ‘no’!

Alessandro Giuliani

Docenti stretti nella morsa di ricorsi dei genitori e procedimenti disciplinari dei dirigenti: il legale parla di “tempesta perfetta”

Redazione

Studenti e formazione delle prime classi, l’importanza delle schede di continuità e il ruolo dei docenti

Daniele Sommatino
vai alla ricerca avanzata