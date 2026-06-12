Scatti di anzianità dei docenti, ecco come funziona la progressione di carriera per chi è di ruolo

Nel cedolino mensile dei docenti troviamo, tra gli altri dati, due informazioni importanti: 1) la classe stipendiale; 2) la data di scadenza di appartenenza a quella classe stipendiale e quindi di accesso alla successiva.

Nell’immagine vediamo un cedolino di un docente che si trova in Cl/Fascia: 28 e che ha una scadenza della classe stipendiale 28 il 31 agosto del 2029.

Scatti di anzianità dei docenti

Le classi stipendiali sono 6, la prima classe indicata con 0 è quella che va da 0 ad 8, la seconda è quella che va da 9 a 14 e si indica nel cedolino con 9, la terza va da 15 a 20 e si indica con 15, la quarta va da 21 a 27 e si indica con 21, poi c’è la classe stipendiale 28 che va da 28 a 34 anni ed infine c’è la sesta ed ultima classe che è la 35 fino alla pensione.

Aumenti stipendiali docenti 2025/2027

A regime, quando sarà attuato il rinnovo contrattuale per i docenti 2025-2027 si percepirà da un minimo di 23.742,40 euro lordi annui di un docente di scuola dell’infanzia e primaria in classe stipendiale “0”, ad un massimo di 39.953,75 euro lordi annui di un docente di ruolo laureato della scuola secondaria di II grado in classe stipendiale “35”.