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Scuola Talk: Ricorsi su voti e maturità: cosa devono sapere i docenti

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12.06.2026

Docenti stretti nella morsa di ricorsi dei genitori e procedimenti disciplinari dei dirigenti: il legale parla di “tempesta perfetta”

Redazione
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Troppi ricorsi ingolfano la scuola: ormai il fenomeno è imperante. A confermarlo è stato l’avvocato ed esperto di diritto scolastico Dino Caudullo, presidente Sidels, nel corso dell’ultima puntata di Scuola Talk de La Tecnica della Scuola.

“Quello del contenzioso nel mondo della scuola è ormai un tema costante: negli ultimi vent’anni è diventato un elemento caratterizzante del rapporto di lavoro del personale scolastico, e non solo. Sicuramente negli ultimi anni la fase di valutazione, sia in corso d’anno che in sede di scrutinio finale o di esami, è diventata un momento critico. Le famiglie hanno alzato il livello di attenzione e viene messo sempre più in discussione il giudizio di merito degli insegnanti”, queste le parole del legale.

“I casi di cronaca sono talmente variegati che stiamo assistendo a episodi di ogni genere; abbiamo visto reazioni violente degli alunni per un brutto voto che sfociano in conseguenze penali o disciplinari. È un fenomeno sociale: sono cambiati totalmente gli equilibri tra famiglie, alunni e corpo docente. Non c’è più il rispetto per la figura di riferimento del docente che esisteva venti o trent’anni fa. Oggi gli alunni si sentono quasi in diritto di criticare, anche in modo violento, il legittimo lavoro dell’insegnante”, ha aggiunto.

Caudullo ha anche commentato il caso del docente che ha messo “3” in una verifica agli assenti e della sua dirigente che ha aperto un procedimento disciplinare: “In una situazione del genere si crea la ‘tempesta perfetta’: da un lato le lamentele della famiglia dell’alunno, dall’altro l’apertura di un procedimento disciplinare da parte del dirigente verso il docente che, a sua volta, tenderà a difendersi”.

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