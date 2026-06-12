Studenti e formazione delle prime classi, l’importanza delle schede di continuità e il ruolo dei docenti

Le schede di continuità sono documenti di lavoro che i docenti compilano per facilitare il passaggio di uno studente tra ordini o gradi di scuola diversi (ad esempio, dalla scuola dell’infanzia alla primaria o dalla scuola secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado).

In parole semplici, la scheda serve a “passare il testimone” tra gli insegnanti che lasciano un alunno e quelli che lo accoglieranno.

Chi compila le schede di continuità e quando?

Le schede di continuità si redigono nella fase conclusiva dell’anno scolastico. Tuttavia, i lavori ad esse associate si protraggono anche nei seguenti momenti:

Giugno (Fase di redazione) : gli insegnanti (team dei docenti o Consiglio di classe) che concludono un segmento scolastico compilano il documento.

: gli insegnanti (team dei docenti o Consiglio di classe) che concludono un compilano il documento. Giugno – Luglio (Fase di analisi): le Commissioni Formazione classi prime/Continuità e orientamento si riuniscono per esaminare le schede.

le Commissioni Formazione classi prime/Continuità e orientamento si riuniscono per esaminare le schede. Settembre (Fase di accoglienza): i docenti che accolgono le classi prime, all’inizio del nuovo anno scolastico, leggono le schede per progettare le prime attività didattiche e di inserimento.

In questo contesto, le schede di continuità diventano quindi uno degli strumenti di riferimento. Non sempre vengono percepite allo stesso modo: in alcune scuole sono molto curate, in altre vengono compilate in modo più rapido, quasi per adempimento.

L’accuratezza nella loro compilazione varia molto perchè c’è chi le redige con attenzione perché sa che saranno analizzate con attenzione dai colleghi, e chi invece le riduce a poche righe standard. Questa differenza verrà già percepita non appena le Commissioni Formazione classi prime/Continuità e orientamento inizieranno il loro lavoro di analisi.

Quali informazioni devono emergere dalle schede?

Le schede funzionano quando sono essenziali ma concrete. Non servono descrizioni lunghe o generiche, ma indicazioni che aiutino a capire come lo studente studia, come sta nel gruppo classe, il suo approccio alle attività scolastiche e cosa può facilitare l’inserimento in un nuovo contesto.

Sono molto utili le informazioni che riguardano l’autonomia nello studio, la partecipazione alle attività didattiche, le modalità relazionali osservate durante l’anno scolastico e le strategie didattiche che hanno dato risultati positivi.

Nella pratica, una scheda efficace è quella che permette a chi la legge di farsi un’idea concreta dell’alunno e non una descrizione generale della sua personalità.

Quali sono i criteri e le modalità operative delle Commissioni Formazione classi prime/Continuità e orientamento?

Tali Commissioni operano sulla base degli strumenti ricevuti da altri docenti, quali schede di continuità, documenti di valutazione, certificati delle competenze,e in coerenza alle deliberazioni degli organi collegiali ovvero tenendo conto, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, delle proposte formulate dal Collegio dei docenti circa la composizione delle future classi prime, e dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto.

Tra i possibili criteri:

a) equi eterogeneità, intesa come eterogeneità all’interno di ciascuna sezione/classe ed omogeneità tra sezioni/classi parallele;

b) equilibrato numero di maschi e femmine;

c) equa distribuzione di alunni con cittadinanza non italiana, con disabilità, DSA o BES;

d) equa distribuzione di alunni anticipatari;

e) equa distribuzione di alunni ripetenti.

Quali errori si commettono nella compilazione della scheda?

Le criticità che emergono sono abbastanza ricorrenti.

A volte le schede sono troppo scarne. Altre volte diventano troppo descrittive, quasi narrative, e perdono di utilità pratica.

Un altro punto delicato è il linguaggio: quando si scivola su etichette o giudizi, la scheda perde forza. Dire “è collaborativo ma impulsivo”, ad esempio, è molto più utile di definizioni generiche che non descrivono comportamenti osservabili.

Come comportarsi in caso di alunni con BES, DSA e disabilità?

Le schede di continuità che riguardano gli alunni con BES, DSA e disabilità dovrebbero concentrarsi su ciò che ha funzionato nella pratica quotidiana e sugli elementi che hanno facilitato partecipazione e apprendimento quali attività, strategie, modalità organizzative, misure compensative e dispensative.

La parte sanitaria e clinica resta su canali separati e non rientra nel contenuto della scheda.

Qual è la responsabilità professionale del docente?

Compilare una scheda di continuità significa svolgere una sintesi del lavoro di un anno scolastico. Non è un adempimento formale da chiudere in fretta, ma un passaggio che può facilitare molto il lavoro successivo di Commissioni e docenti.

La responsabilità sta proprio qui: selezionare ciò che serve davvero, evitando sia la genericità sia l’eccesso di dettaglio. In mezzo c’è lo spazio della professionalità docente.

Conclusioni

La formazione delle classi prime funziona bene quando le informazioni circolano in modo essenziale e leggibile. Le schede di continuità, in questo senso, non sono un documento burocratico in più, ma uno strumento di lavoro che ha senso solo se restituisce indicazioni concrete.