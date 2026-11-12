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12.11.2026

Amaurys Pérez dalla pallanuoto alla cattedra: la nuova vita da professore di sostegno

Redazione
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Amaurys Pérez, ex pallanuotista

L’ex pallanuotista Amaurys Pérez racconta a Domenica In la sua nuova vita da insegnante di sostegno. Mara Venier, che l’ha scoperta a una cena di compleanno, parla di una luce negli occhi che non gli aveva mai visto. Oggi Pérez lavora come insegnante di sostegno.

In studio, Venier non ha nascosto la sua emozione. Per la conduttrice, il senso più profondo della vita di Pérez, al di là della famiglia e dei figli, è proprio il lavoro che svolge adesso. Gli ha detto di aver visto nei suoi occhi una luce, una gioia e una felicità che non aveva mai notato prima, e che a suo dire sono difficili da spiegare.

Alla domanda su cosa significhi per lui stare in classe, Pérez ribalta la prospettiva: il primo pensiero va a quello che i ragazzi danno a lui. “Quando entro ogni giorno nella scuola è come se lo facessi per me, non per loro”, spiega, raccontando di sentire il bisogno di trasmettere qualcosa agli alunni. Il suo impegno non riguarda solo chi ha difficoltà: “Prima di andarmene devo lasciare qualcosa a questi ragazzi, non solo a quelli con difficoltà, ma anche agli altri“.

Pérez sottolinea anche la fortuna di aver trovato nel suo percorso dei colleghi straordinari, “ogni santo giorno”.

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Lara La Gatta
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